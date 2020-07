Le top 10 des plus grandes fortunes de France

Avec 100 milliards d'euros, Bernard Arnault est indéniablement la première fortune de France, une place qu'il conserve cette année. Le PDG du groupe de luxe LVMH, qui fut un temps l'homme le plus riche du monde avant que Bill Gates, fondateur de Microsoft, puis Jeff Bezos, fondateur et patron d'Amazon, ne l'éjecte de la première position. La famille Hermès est en seconde place avec un patrimoine de 55,5 milliards d'euros. Ce faisant, elle dépasse Alain et Gérard Wertheimer et leur famille qui étaient à cette même place l'an dernier. En 2020, les propriétaires du groupe Channel retombent en troisième position avec une fortune estimée à 53 milliards.



Avec une famille Hermès qui rue dans les brancards en deuxième place, elle éjecte forcément une grande fortune du podium. C'est donc Françoise Bettencourt-Meyers qui écope de la quatrième position : la petite-fille du fondateur de L'Oréal a dans son matelas une fortune de 51 milliards d'euros. François Pinault, le patron du groupe de luxe Kering, est en cinquième position avec un patrimoine estimé à 32 milliards d'euros.