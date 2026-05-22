Combien faut-il pour vivre convenablement, selon les Français ?

Selon un sondage Elabe pour BFMTV, 67% des Français estiment que leur salaire ne leur permet pas de vivre convenablement et réclament en moyenne 506 euros supplémentaires par mois. Cette perception varie fortement selon les catégories sociales et les orientations politiques, révélant une France à plusieurs vitesses face aux enjeux du pouvoir d’achat.

Salaire : les Français réclament 506 euros de plus pour vivre convenablement

Dans un contexte d’inflation persistante et de flambée des prix du carburant, la question du salaire suffisant pour vivre dignement s’est imposée au cœur du débat économique français. Selon un récent sondage Elabe pour BFMTV, les Français estiment avoir besoin, en moyenne, de 506 euros supplémentaires par mois pour atteindre ce qu’ils considèrent comme un niveau de vie convenable. Cette somme, à elle seule, dit quelque chose de l’ampleur du fossé entre les revenus actuels et les aspirations concrètes des ménages hexagonaux.

L’enquête, conduite auprès d’un échantillon représentatif de la population, établit que 67 % des Français jugent leur salaire actuel insuffisant pour vivre convenablement. Plus révélateur encore, 81 % des personnes interrogées confient avoir dû réduire leurs dépenses ces derniers mois — un chiffre qui dit moins une exception qu’une condition partagée, une pression budgétaire devenue le lot ordinaire d’une large majorité.

Des besoins financiers variables selon les catégories

Derrière cette moyenne de 506 euros se dissimule une réalité plus nuancée, faite de situations disparates et d’attentes très inégales. Parmi les deux tiers de Français qui se déclarent à court, selon Boursorama, les besoins exprimés varient considérablement : 15 % se contenteraient de moins de 250 euros mensuels supplémentaires, 17 % évoquent un manque compris entre 250 et 499 euros, 22 % estiment nécessaire un apport de 500 à 999 euros, tandis que 13 % déclarent avoir besoin d’au moins 1 000 euros de plus chaque mois pour s’en sortir dignement.

À l’inverse, 33 % des sondés affirment ne manquer de rien. Proportion minoritaire, certes, mais loin d’être négligeable : elle dessine le contour d’une France à plusieurs vitesses, où certains ménages parviennent encore à équilibrer leur budget sans contraintes majeures, là où d’autres peinent à joindre les deux bouts.

Les cadres satisfaits, les catégories populaires en difficulté

Sans surprise, les fractures de satisfaction financière épousent fidèlement les lignes de partage socio-économiques. Les cadres se distinguent nettement : 46 % d’entre eux estiment n’avoir besoin d’aucun revenu supplémentaire. Ce chiffre tombe à 24 % chez les catégories populaires — un écart de 22 points qui illustre avec une clarté brutale l’impact du niveau de salaire sur le sentiment d’aisance financière, mais aussi sur la manière dont chacun perçoit et projette ses propres besoins.

La dimension générationnelle vient compléter ce tableau. Les seniors de 65 ans et plus sont 43 % à se dire satisfaits de leur situation, forts de pensions de retraite stables et d’un patrimoine patiemment constitué. À l’opposé, les jeunes de 18 à 24 ans ne sont que 29 % à exprimer cette sérénité — reflet des difficultés d’insertion professionnelle et de salaires d’entrée qui peinent souvent à couvrir les dépenses élémentaires d’une vie autonome.

Un clivage politique marqué sur la perception des revenus

L’appartenance politique colore elle aussi, de façon sensible, la manière dont les Français perçoivent leur niveau de vie. Les électeurs de Renaissance se distinguent par une satisfaction financière remarquable : 60 % d’entre eux déclarent ne pas avoir besoin de revenus supplémentaires, faisant de ce mouvement le seul où les satisfaits forment une majorité.

Cette proportion s’effondre chez les autres formations. Les sympathisants des Républicains atteignent 44 % de satisfaits, tandis que la gauche oscille autour de 35 % — 37 % au PS, 36 % à LFI, 31 % chez les Écologistes. Le contraste est particulièrement frappant avec les électeurs du Rassemblement National, où seulement 27 % estiment disposer d’un salaire suffisant pour faire face à leurs dépenses courantes.

Qu’est-ce qu’un salaire décent en 2026 ?

La notion de « vivre convenablement » demeure éminemment subjective, tributaire de chaque situation personnelle, familiale, géographique. Pourtant, plusieurs organismes ont tenté de lui donner une assise chiffrée. L’Union Nationale des Associations Familiales (UNAF) estime qu’en 2024, une personne seule a besoin de 1 659 euros nets par mois pour mener une existence digne. Une évaluation que rejoint Pierre Concialdi, chercheur à l’Institut de recherches économiques et sociales (IRES), qui fixait dès 2023 ce seuil à 1 630 euros pour un célibataire. Ces deux estimations dépassent sensiblement le Smic net en vigueur, établi à 1 443 euros en 2026, après avoir progressé depuis 1 350 euros en janvier 2023.

Pour le PDG du groupe Michelin, cité dans l’enquête, un salaire décent doit permettre « à une famille de quatre personnes, deux adultes et deux enfants, de se nourrir, mais aussi de se loger, de se soigner, d’assurer les études des enfants, de se constituer une épargne de précaution, d’envisager des loisirs et des vacances ». Cette définition, résolument holistique, rappelle que le « convenable » ne saurait se réduire à la simple survie : il englobe la dignité, la projection dans l’avenir, le droit ordinaire à quelques plaisirs.

L’inflation, facteur aggravant des difficultés budgétaires

Le contexte économique actuel ne fait qu’aviver ces préoccupations. La remontée de l’inflation et la flambée des prix des carburants amputent directement le pouvoir d’achat des ménages. Cette réalité n’est d’ailleurs pas nouvelle : une précédente étude Cofidis révélait déjà un manque ressenti de 507 euros par mois, signe que cette aspiration à « un peu plus » s’inscrit dans la durée, bien au-delà des seules turbulences conjoncturelles.

Les dépenses contraintes — logement, énergie, alimentation, transports — accaparent une part toujours plus grande des budgets familiaux, réduisant d’autant les marges consacrées aux loisirs, à l’épargne ou aux projets personnels. Cette pression explique en partie pourquoi même des ménages disposant d’un salaire correct peuvent ressentir le besoin de revenus supplémentaires pour atteindre ce seuil, fuyant, du « convenable ».