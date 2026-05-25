Précocité record pour la canicule : 20 départements en vigilance jaune

Une canicule d’une précocité exceptionnelle frappe la France ce lundi 25 mai, plaçant 20 départements en vigilance jaune pour la première fois de l’histoire en mai. Avec des températures atteignant 35°C et des conséquences sanitaires déjà dramatiques, cet épisode illustre l’accélération du réchauffement climatique.

Canicule record en mai : une première historique frappe l’Hexagone

La France traverse un épisode de canicule d’une précocité sans précédent dans les annales météorologiques. Ce lundi 25 mai 2026, vingt départements sont placés en vigilance jaune, une première absolue pour un mois de mai. Cette vague de chaleur hors normes s’accompagne de températures dépassant largement les moyennes saisonnières, avec des pointes atteignant 35°C dans l’ouest du pays — des valeurs dignes du cœur de l’été.

Selon Le Monde, treize départements de l’ouest étaient initialement concernés, avant que Météo-France n’étende cette surveillance à sept départements supplémentaires, face à l’intensification rapide du phénomène. Un épisode que La Chaîne Météo qualifie d’« exceptionnellement précoce et durable ».

Géographie de la canicule : l’ouest en première ligne

Les départements placés sous vigilance jaune canicule dessinent une carte éloquente de cet épisode historique. Depuis dimanche midi, le Finistère avait ouvert la voie, pionnier d’une alerte qui s’est progressivement étendue vers l’intérieur des terres, balayant la façade atlantique, du Morbihan à la Loire-Atlantique, de la Vendée à la Charente, avant de gagner le Centre — Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Vienne — puis des territoires plus orientaux, portant le total à 18 départements concernés.

« Il s’agit d’un épisode de chaleur inhabituel par sa précocité, son intensité et sa durée », constate Frédéric Long, prévisionniste à Météo-France, interrogé par Le Dauphiné Libéré. Dans l’ouest de la France, les températures dépassent en moyenne de quinze degrés les normales de saison — une anomalie thermique proprement vertigineuse.

Records pulvérisés : quand mai rivalise avec juillet

Les relevés du dimanche 24 mai témoignent avec éloquence de la brutalité de cet épisode. Bergerac a enregistré 33,8°C, Charleville-Mézières 31,4°C, et même Brest — d’ordinaire tempérée par le souffle de l’Atlantique — a atteint 29,8°C, soit un écart de près de 10°C au-dessus des normales. Ces chiffres, rapportés par 20 Minutes, illustrent une réalité que l’on peinait encore à imaginer voilà quelques décennies pour ce mois de mai.

À titre de comparaison, la température moyenne en France métropolitaine oscille habituellement entre 18°C et 22°C en mai. Les nuits dites tropicales — dont les minimales ne descendent pas sous les 20°C — s’installent désormais dans les grandes agglomérations de l’ouest, privant les habitants du répit nocturne indispensable à la récupération. Selon France Info, des records mensuels ont d’ores et déjà été battus dès le samedi précédent dans le Finistère.

« Les journées de lundi, mardi et mercredi seront les plus chaudes », prévient Frédéric Long. Dans le Finistère, les maximales atteindront 30 à 32°C jusqu’au littoral, tandis que l’intérieur des terres pourrait voir le mercure grimper entre 32 et 35°C.

Mécanisme atmosphérique : anatomie d’un dôme de chaleur

Cette canicule trouve son origine dans une configuration météorologique particulière : un puissant anticyclone s’étirant du Maghreb jusqu’aux îles Britanniques, créant ce que les spécialistes nomment un « dôme de chaleur ». Cette structure atmosphérique agit comme un couvercle hermétique, emprisonnant une masse d’air brûlant venue d’Afrique du Nord et interdisant toute circulation rafraîchissante.

« Un anticyclone a favorisé la formation d’un dôme de chaleur, qui agit comme un couvercle en emprisonnant l’air chaud », explique Frédéric Long. Ce blocage météorologique devrait se maintenir au moins jusqu’à la fin de la semaine, transformant l’Hexagone en une véritable étuve et rendant vain tout espoir d’évacuation naturelle de la chaleur accumulée.

Conséquences dramatiques : quand la chaleur tue

Les répercussions sanitaires de cette vague de chaleur précoce se sont déjà manifestées de façon tragique. Plusieurs décès et hospitalisations ont été recensés lors d’épreuves sportives organisées sous ces températures hors norme, révélant la vulnérabilité d’organismes non encore acclimatés aux rigueurs de l’été.

À Maisons-Alfort, dix personnes ont été hospitalisées en « urgence absolue » lors de la course La Maisonnaise, victimes de malaises liés à la chaleur ; six autres coureurs ont été pris en charge pour des malaises légers. À Paris, un participant aux 10 km de La Pyrénéenne a succombé à un arrêt cardiaque, tandis qu’à Menton, trois coureurs ont été hospitalisés dans un état grave. Ces drames rappellent avec brutalité qu’en mai, le corps humain n’a pas encore opéré sa transition physiologique vers les chaleurs estivales, décuplant ainsi les risques de déshydratation et de coup de chaleur.

Impact environnemental et agricole : une nature en souffrance

Au-delà du bilan humain, cette canicule précoce frappe de plein fouet la biodiversité et le monde agricole. Serge Zaka, agroclimatologue interrogé par France 3, dresse un tableau alarmant : « On retrouve plein de petits oiseaux tombés du nid. Ils ne sont pas tombés, ils ont sauté en quête de fraîcheur. »

Les cultures, en pleine phase de développement printanier, subissent un stress hydrique d’une intensité redoutable. Après un mois d’avril historiquement sec, cette nouvelle vague de chaleur compromet les rendements agricoles et menace l’approvisionnement en eau des exploitations. La végétation, qui avait retrouvé vigueur grâce aux pluies de début mai, se trouve désormais confrontée à des conditions quasi-désertiques, sans précipitations significatives annoncées dans les prochains jours.

Climat et perspectives : vers une normalisation de l’exceptionnel ?

Cette canicule record s’inscrit dans une tendance de fond liée au réchauffement climatique. Robert Vautard, coprésident du GIEC, souligne que « l’extension de la saison des vagues de chaleur est caractéristique des effets du changement climatique ». Un constat que corrobore Gilles Matricon, prévisionniste à La Chaîne Météo : « Il y a quarante ans, ce type d’épisode avait lieu en juillet-août. Maintenant, ça déborde en mai, juin et septembre. »

La portée historique de l’événement est saisissante : la canicule la plus précoce jamais enregistrée en France datait jusqu’alors du 16 juin 2022, soit trois semaines plus tard dans le calendrier. Un gouffre temporel qui illustre, mieux que tout discours, l’accélération du dérèglement climatique. Si l’épisode actuel peut évoquer la mémorable vague de chaleur de fin mai 1922, il s’en distingue radicalement par le contexte global dans lequel il s’inscrit — un monde dont les températures moyennes continuent d’augmenter inexorablement.