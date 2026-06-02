SNCF : les syndicats ont lancé un appel à la grève pour le 10 juin prochain

SNCF : les syndicats mobilisés pour une grève unitaire le 10 juin

Les quatre principales organisations syndicales de la SNCF ont déposé un préavis de grève pour le mercredi 10 juin 2026. Cette mobilisation unitaire, menée conjointement par la CGT-Cheminots, SUD-Rail, l’UNSA-Ferroviaire et la CFDT-Cheminots, constitue un front commun inédit depuis plusieurs années. Le mouvement social intervient dans un contexte de tensions sociales croissantes au sein de l’entreprise ferroviaire publique.

Cette action collective représente un défi majeur pour Jean Castex, nommé PDG de la SNCF en novembre 2025 pour succéder à Jean-Pierre Farandou. L’ancien Premier ministre devra affronter sa première épreuve de force sociale depuis sa prise de fonction à la tête du groupe ferroviaire.

Des revendications sociales et salariales au cœur du conflit

Les syndicats dénoncent une dégradation profonde des conditions de travail et pointent plusieurs sources de mécontentement. Selon Lyon Capitale, la CGT des cheminots évoque une situation « d’une gravité absolue » caractérisée par une « intensification des tâches, perte des repères métiers, dégradation continue des conditions de travail, pression managériale, casses des collectifs de travail ».

Les organisations syndicales réclament notamment :

Un arrêt immédiat des réorganisations internes

La fin du processus de filialisation

Une revalorisation salariale substantielle

L’amélioration des conditions de travail

Un moratoire sur les suppressions de postes

La politique salariale constitue un point de friction majeur. Malgré une revalorisation annoncée de 2,57 % pour 2026, les représentants du personnel jugent cette hausse insuffisante face à l’inflation et demandent l’ouverture de véritables négociations indexées sur l’évolution des prix.

Un climat social dégradé marqué par des drames humains

Romain Pitelet, secrétaire général adjoint de la CGT Cheminots, a révélé à l’AFP une situation particulièrement préoccupante : « On en est à treize cas de suicide depuis quelques mois, une situation pas vécue dans l’entreprise depuis très longtemps ». Le syndicaliste établit un lien direct entre ces drames et les réorganisations successives imposées par la direction.

Les organisations syndicales évoquent « un état d’urgence face à la multiplication des drames (accidents de travail, arrêts maladie, suicides) engendrés par les restructurations compulsives ». Cette dimension humaine confère une gravité particulière au mouvement de grève annoncé.

Impact prévisible sur le trafic ferroviaire

Le préavis concerne une journée isolée, non reconductible à ce stade. Néanmoins, l’ensemble du réseau ferroviaire français pourrait être affecté. Les TGV, TER, Intercités, ainsi que le Transilien et les RER devraient connaître des perturbations significatives le 10 juin.

La SNCF publiera son plan de transport entre 48 et 72 heures avant la date fatidique, précisant les taux de circulation par ligne. Le plan définitif ne sera confirmé qu’à J-1, vers 17 heures, suivant la procédure habituelle en cas de mouvement social.

Cette grève intervient à un moment délicat du calendrier. Le 10 juin se situe juste après la finale de Roland-Garros (7 juin pour les messieurs, 6 juin pour les dames) et succède à un mois de mai chargé en jours fériés : l’Ascension le 14 mai et la Pentecôte les 24 et 25 mai. Cette période correspond traditionnellement à un pic de réservations pour les voyages de juin.

Droits des voyageurs et stratégies d’adaptation

En cas de suppression de train, la réglementation garantit aux voyageurs un remboursement intégral et sans frais, y compris pour les billets Prem’s normalement non remboursables. L’échange gratuit vers un autre train reste possible sur le réseau TGV Inoui, tandis qu’Ouigo propose un échange sans frais dans les sept jours ou un remboursement sous forme de bon d’achat.

Les experts conseillent aux voyageurs d’anticiper en visant plutôt les 9 ou 11 juin, tout en conservant la possibilité d’acheter dès maintenant grâce aux protections réglementaires. Les alternatives de transport (covoiturage, cars longue distance) risquent de connaître une forte demande et une hausse des tarifs.

Un test pour la nouvelle direction

Cette mobilisation constitue le premier grand test social pour Jean Castex à la tête de la SNCF. L’ancien locataire de Matignon devra démontrer sa capacité à renouer le dialogue avec les partenaires sociaux dans un contexte de rupture des négociations.

Les syndicats martèlent que « le PDG de la SNCF doit se préparer à sa première épreuve de force » et réclament des réponses rapides à leurs revendications. L’issue de ce conflit pourrait conditionner le climat social pour les mois à venir, notamment à l’approche de la période estivale cruciale pour les déplacements.

Au-delà de cette journée d’action, la possibilité d’un durcissement du mouvement n’est pas écartée si les négociations n’aboutissent pas. Les voyageurs devront rester vigilants et suivre l’évolution de la situation dans les prochaines semaines.