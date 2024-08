Leroy Merlin en Russie : un pari polémique mais gagnant

En mars 2023, face aux critiques et aux pressions croissantes, le groupe Adeo, maison-mère de Leroy Merlin, a annoncé son intention de transférer la gestion de ses activités en Russie à une entité locale. Ce transfert a été finalisé en 2024, avec un rebranding de l'enseigne en Russie sous le nom de "Leman Pro". Un changement de nom qui peut être vu comme une tentative de dissociation symbolique de la marque Leroy Merlin des opérations en Russie, tout en assurant la continuité des activités. En réalité, malgré le changement de nom, la structure opérationnelle et la stratégie commerciale restent largement intactes.



L'impact de cette décision sur l'image de marque de Leroy Merlin est majeur. En Europe, notamment en France, la marque fait face à des réactions négatives de la part des consommateurs et des activistes, qui critiquent sa décision de maintenir des liens économiques avec la Russie. Pour le groupe Adeo, le défi est double : d'une part, continuer à générer des revenus dans un marché clé, et d'autre part, répondre aux critiques et préserver sa réputation sur les marchés européens.