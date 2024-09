Les agences de notation financière sanctionnées aux États-Unis

Les agences de notation financière sont dans le collimateur des autorités américaines. Six d'entre elles, parmi lesquelles les trois plus grandes — Moody’s, S&P et Fitch —, ont été condamnées à verser des amendes pour un montant global de 49 millions de dollars. Ces sanctions ont été prononcées par la SEC (Securities and Exchange Commission), l’organisme de régulation financière des États-Unis, en raison de « manquements importants en matière de tenue de registres », selon un communiqué publié par la Commission.



Dans le détail, Moody’s et S&P doivent chacune s’acquitter de 20 millions de dollars, tandis que Fitch, la troisième grande agence, a reçu une amende de 8 millions. D’autres acteurs moins connus du marché, tels que HR Ratings de México, A.M. Best Rating Services et Demotech, sont également mis en cause, avec des sanctions financières allant de 100.000 à 1 million de dollars.



Sanjay Wadhwa, directeur adjoint de la division de l'application de la SEC, a expliqué que ces agences n'avaient pas respecté les obligations de conservation des registres, ce qui constitue un obstacle à la bonne surveillance des pratiques des entreprises concernées. Il a souligné que l’incapacité à tenir ces registres pouvait sérieusement entraver la capacité des régulateurs à garantir le respect des normes, au détriment des investisseurs.



Ces agences de notation ont ainsi reconnu leurs erreurs et accepté de payer les pénalités imposées par la SEC. En outre, à l'exception de deux d'entre elles, les agences incriminées devront désormais collaborer avec un consultant spécialisé pour s'assurer de leur mise en conformité future avec la réglementation.