Les exportations européennes et américaines de produits de luxe vers la Russie sont interdites

La Russie doit s'attendre à de nouvelles sanctions de la part de l'Union européenne et des États-Unis. Après le sommet de l'UE à Versailles, Emmanuel Macron a déclaré que « si les choses continuaient sur le plan militaire, nous prendrons des sanctions nouvelles, y compris des sanctions massives ». Le président français a affirmé que l'Union soutiendra l'Ukraine « jusqu'au bout ».



En attendant, les élites russes devront composer sans les produits de luxe européens et américains. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a annoncé l'interdiction des importations de ces produits en Russie. « Ceux qui soutiennent la machine de guerre de Poutine ne devraient plus pouvoir profiter de leur style de vie somptueux pendant que des bombes tombent sur des innocents en Ukraine », a-t-elle affirmé dans un communiqué.