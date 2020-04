Les tarifs réglementés du gaz encore en baisse le 1er mai

Coronavirus ou pas, la situation sanitaire du pays n'a pas empêché la Commission de régulation de l'énergie de faire sa recommandation mensuelle concernant les tarifs réglementés du gaz. Les prix vont donc baisser de 1,3% en moyenne à compter du 1er mai. Comme toujours, la baisse sera plus ou moins importante en fonction de l'usage du gaz. Pour les ménages qui s'en servent pour le chauffage et la cuisson, ils devront se contenter de -0,7%. La baisse est encore plus faible pour ceux qui utilisent le gaz pour cuisiner : -0,3%. Les consommateurs de gaz pour se chauffer bénéficieront du recul le plus élevé, soit 1,3% de moins sur la facture.



Dans les trois cas cependant, personne ne viendra se plaindre d'une baisse des prix. Ce d'autant que les mesures de confinement sont toujours en place jusqu'au 11 mai, ce qui augmente la consommation de l'énergie à la maison. Les prix réglementés du gaz pratiqués par Engie ont vocation à disparaitre d'ici 2023, sur décision de justice. Près de 4 millions de foyers français sont encore concernés par ces évaluations mensuelles qui concernent en fait l'ensemble des consommateurs de gaz : les prix des offres « de marché » sont habituellement indexés sur ceux des tarifs réglementés.