22 moines bouddhistes arrêtés à l’aéroport avec une saisie record de drogue : « Chacun transportait environ cinq kilos du narcotique »

Une arrestation massive de moines bouddhistes au Sri Lanka a provoqué l’indignation et soulève de nombreuses questions au sein de la communauté internationale. Vingt-deux moines sri-lankais ont été appréhendés dimanche dernier à l’aéroport international principal du pays, leur retour de vacances en Thaïlande ayant pris une tournure inattendue. La police a saisi une quantité sans précédent de cannabis, marquant un record jamais observé dans l’histoire des douanes du Sri Lanka.

Des moines pris dans une affaire étonnante

Les vingt-deux religieux arrêtés sont majoritairement de jeunes étudiants issus de divers temples sri-lankais, raconte CBS News. Ils revenaient d’un séjour touristique de quatre jours à Bangkok, en Thaïlande, un voyage intégralement financé par un homme d’affaires dont l’identité reste confidentielle.

La saisie a eu lieu lorsque les douanes ont découvert environ 109,77 kg de cannabis de type Kush, dissimulés de manière experte dans de fausses parois de leurs bagages. « Chacun transportait environ cinq kilos du narcotique, » a confié un porte-parole des douanes sri-lankaises, décrivant une organisation méthodique et inquiétante. Les moines ont été remis aux forces de l’ordre et devaient être rapidement présentés devant un magistrat pour décider de la suite judiciaire à donner au dossier.

Une saisie record qui fait date

Cette intervention met en lumière l’ampleur d’un problème grandissant au Sri Lanka, où les douanes font face à des tentatives de contrebande de plus en plus sophistiquées. La méthode employée pour transporter ces stupéfiants rappelle d’autres affaires similaires, comme l’utilisation d’un tunnel souterrain sophistiqué entre le Maroc et l’Espagne. En juin 2025, une femme thaïlandaise âgée de 38 ans a également été arrêtée à l’aéroport, avec environ 9,98 kg de cocaïne dissimulés ingénieusement à l’intérieur de trois peluches.

Plus largement, des stratégies de trafic utilisant de petites embarcations de pêche pour introduire de grandes quantités d’héroïne et d’autres substances illicites ont été répertoriées, mettant en lumière un défi sécuritaire plus marqué dans le pays.

Un passé marqué par d’autres affaires

Le cas n’est pas sans précédent. En mai dernier, une femme britannique, Charlotte May Lee, âgée de 21 ans, a été arrêtée au même aéroport avec 45,81 kg de drogue. Elle avait nié toute connaissance des stupéfiants dans ses bagages, affirmant qu’ils avaient été introduits à son insu dans son hôtel à Bangkok, selon la BBC.

De tels incidents ont aussi eu lieu ailleurs en Asie du Sud, comme l’arrestation en 2017 d’un moine birman responsable de la possession de plus de 4 millions de pilules de méthamphétamine, soulignant un problème préoccupant dans la région.