La France propose un deal inédit à la Grèce : envoyer tous ses Mirage 2000 en Ukraine contre un rabais sur les Rafale, Athènes hésite encore

Ces derniers temps, des discussions internationales importantes attirent l’attention, mêlant aspects militaires et diplomatiques. Selon le quotidien grec Estia, la France aurait proposé à la Grèce un échange stratégique : transférer l’intégralité de ses avions de combat Mirage 2000 à l’Ukraine, en contrepartie d’avantages pour l’achat de Rafale auprès de Dassault Aviation. Cette proposition met en lumière les attentes françaises envers la Grèce et souligne l’urgence de renforcer les capacités militaires de l’Ukraine dans une situation géopolitique tendue.

Une offre ambitieuse et les acteurs concernés

D’après Estia, l’initiative pourrait être présentée officiellement par le président français, Emmanuel Macron, lors de sa visite en Grèce prévue les 24 et 25 avril. La proposition viendrait de Dassault Aviation, qui envisagerait de fournir des Rafale à la Grèce contre l’entièreté de sa flotte de Mirages, explique Le Parisien.

Cette flotte comprend 43 aéronefs Mirage 2000, répartis en 24 Mirage 2000-5 et 19 Mirage 2000 EGM/BGM. Toutefois, tous les appareils ne sont pas opérationnels : les anciens modèles EGM et BGM ont déjà été retirés du service. La Grèce a d’ailleurs indiqué son intention de retirer et potentiellement vendre ces modèles obsolètes dès mars 2024.

Politiquement, la Grèce, représentée par le ministre de la Défense Nikos Dendias, pourrait renforcer sa force aérienne avec un « nombre similaire » d’avions Rafale. Ce renforcement viserait l’équipement de la 114e escadre de chasse grecque, avec pour objectif final d’intégrer 36 Rafales, principalement de la version F4.3. Une option pour des Rafale F5, même si elle n’est pas attendue avant 2035, illustre les ambitions stratégiques à long terme des forces aériennes grecques.

Les conditions de l’accord et l’environnement géopolitique

Du point de vue commercial, l’offre française d’un prix réduit sur les Rafale reste à préciser et devrait donner lieu à d’importantes négociations entre les parties. Cette démarche traduit la pression croissante de la France pour obtenir davantage de soutiens militaires en faveur de l’Ukraine. L’Ukraine, bénéficiaire direct du transfert des Mirage, pourrait voir ses capacités de défense significativement augmentées grâce à cette coopération.

Pour la Grèce, cette proposition s’inscrit dans son vaste programme de modernisation des forces armées, qualifié par Nikos Dendias de « transformation profonde », et souligne les enjeux de la défense européenne. Les implications stratégiques de cet accord potentiel dépassent les relations franco‑grecques et soulignent la dynamique des relations militaires en Europe, qui cherche à renforcer sa stabilité face aux défis actuels.