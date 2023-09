Les ventes de fournitures scolaires en forte baisse

Selon le panéliste GFK, les ventes de fournitures scolaires ont connu un « recul sensible » lors de la rentrée des classes de 2023. Le chiffre d'affaires entre le 26 juin et le 27 août s'établit à 357 millions d'euros, soit une diminution de 5,2% par rapport à la même période en 2022. Cette baisse est plus significative en termes de volume : avec 113 millions d'articles vendus, elle s'établit à 12,8%. Le prix moyen d'un article a également augmenté de 8,7% en un an.



Nadège Helary, la présidente de l'Association des industriels de la papeterie et du bureau (AIPB), a néanmoins tempéré ces chiffres en précisant que la période cruciale pour les ventes n'est pas encore terminée. Selon elle, les semaines à venir seront « déterminantes » et elle reste optimiste quant à l'évolution des résultats.