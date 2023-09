Les zones commerciales peu attrayantes et mal valorisées vont être transformées

Le financement gouvernemental servira à réaliser des études préalables et à embaucher des chefs de projet. Il contribuera également à combler une partie du manque à gagner dans les zones où la vacance commerciale est importante. Le but est de « renaturer les lieux ou favoriser un changement d'activité », selon le gouvernement. Christophe Béchu, le ministre de la Transition écologique, a souligné l'urgence de moderniser ces zones, souvent critiquées pour leur impact environnemental, notamment leur consommation d'énergie et leur obstruction de l'écoulement des eaux. Le gouvernement veut réduire la consommation d'énergie de ces zones de 40 % d'ici à 2030 et de 60 % d'ici à 2050.



Selon Patrice Vergriete, le ministre du Logement, ces zones sont également « un gisement très important de foncier pour l'avenir ». La sélection des projets sera assurée par les préfectures, avec deux vagues de lauréats qui seront annoncées en novembre 2023 et début 2024. En outre, le projet de loi « industrie verte » actuellement en discussion au Parlement pourrait faciliter les procédures réglementaires, en offrant des dérogations au plan local d'urbanisme ou en réduisant certains délais.