Luca de Meo veut faire la révolution chez Renault

La « RENAULuTion » : c'est ainsi que Luca de Meo qualifie la transformation du groupe Renault qu'il entend impulser dans les prochains mois. Dans un mémo interne publié par Les Echos, le directeur général fait part de son principal projet : retrouver le chemin de la rentabilité. « Nos nouveaux modèles ne sont pas assez profitables », écrit-il en toutes lettres. Pour y parvenir, il faudra non seulement que les véhicules montent en gamme mais aussi réaliser des économies. La précédente direction de Renault avait mis en œuvre un plan de réduction des coûts à hauteur de 2 milliards d'euros d'ici 2020, mais « il faudra peut-être aller plus loin que prévu ». Luca de Meo estime qu'il s'agit d'une « base », pas d'une fin en soi.



Il faut donc éventuellement s'attendre à des suppressions de postes supplémentaires (Renault doit déjà tailler dans ses effectifs à hauteur de 15.000 postes). Autre levier pour réaliser des économies : réduire la voilure de l'internationalisation du constructeur automobile. Et puis il faut aussi couper dans le gras du catalogue actuel : l'offre devra se réduire dans les gammes et les produits « d'environ 30% ». Pas question cependant de céder en volume ni en couverture de segment, prévient-il. Des choix difficiles sont à l'horizon.