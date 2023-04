Milliardaires : Bernard Arnault numéro 1 selon Forbes

Bernard Arnault et Françoise Bettencourt sont les seuls deux milliardaires français du top15 mondial qui est largement dominé par les États-Unis. Elon Musk, Jeff Bezos, Larry Ellison, Warren Buffett ou encore Bill Gates disposent tous d’une fortune supérieure à 100 milliards, et se positionnent de la 2e à la 6e place respectivement.



Dans le Top20 on retrouve en effet seulement deux Français, un Indien, un Mexicain et un Chinois. Toutes les autres positions sont détenues par des Américains, avec évidemment de nombreux grands noms du secteur de la technologie. Outre Musk, Gates et Bezos, Steve Ballmer, Sergey Brin, Larry Page et Mark Zuckerberg s’affichent toujours parmi les plus grandes fortunes mondiales, et ce depuis plusieurs années.