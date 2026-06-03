Il gagne un concours MrBeast, se retrouve dans un avion avec 260 kilos de marijuana : le Paraguay l’arrête à l’atterrissage

L’arrestation récente de Jabari Stephen Brown, citoyen américain, par les autorités paraguayennes a attiré l’attention des médias comme Clarin. Brown, connu pour avoir remporté un concours organisé par MrBeast, a été appréhendé pour avoir transporté une importante quantité de marijuana dans un avion privé. L’affaire montre que le trafic de drogue international peut impliquer des personnes venues d’horizons très différents.

Détails de l’arrestation

Les éléments autour de cette arrestation ont été rapportés par l’agence EFE et confirmés par la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad). Jabari Stephen Brown a été arrêté pour avoir transporté 261,6 kg de marijuana, décrite comme « marihuana premium » en raison de son « contenu élevé en THC ». La drogue a été saisie en même temps que l’appareil qui l’avait transportée.

Outre Brown, trois autres citoyens américains ont été arrêtés : Marisol Rivas, Anthony Vásquez, et David Thomas Wise.

La situation s’est compliquée avec l’intervention de Keith Siilats, citoyen estonien et ancien cofondateur de Bolt Mobility aux États-Unis. Il est présumé propriétaire et pilote de l’aéronef saisi. Selon les renseignements disponibles, Siilats aurait quitté le Paraguay quelques heures avant l’opération des autorités.

Un vol à forte valeur

L’aéronef impliqué a atterri à l’aéroport Silvio Pettirossi après un vol en provenance de Miami, aux États-Unis. Jabari Stephen Brown a été capturé dans un hôtel d’Asunción, la capitale paraguayenne, le samedi soir, après qu’un chargement suspect de valises ait été transféré vers un véhicule à destination d’Asunción. C’est ce transfert qui a mené à la découverte de la drogue.

L’opération conjointe de la Senad et du Ministerio Público a abouti à l’imputation formelle de Brown, Rivas, Vásquez et Wise pour « trafic international de drogues » via un aéronef privé, une qualification qui souligne la gravité des faits et la mobilisation des autorités.

La valeur commerciale du chargement

Le marché de la drogue reste très rentable. Le chargement intercepté pourrait valoir près de 12 880 EUR par kilogramme sur le marché brésilien, ce qui illustre les profits potentiels du trafic de stupéfiants. M. Brown avait auparavant remporté un « avion exécutif valué en plusieurs millions d’euros » lors du concours MrBeast, information qui donne une autre perspective sur ses liens avec l’aviation.

Ce que ça soulève

La sécurité aéroportuaire et les protocoles de surveillance sont questionnés après cette affaire. Que l’on puisse transporter une telle quantité de drogue dans un aéroport international majeur sans être détecté oblige les responsables de la sécurité aérienne à se pencher sur leurs procédures.