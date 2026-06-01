Cet ancien espion de la CIA cachait 303 lingots d’or chez lui : les enquêteurs n’expliquent toujours pas leur provenance

L’arrestation récente de David Rush, un ancien haut responsable de la CIA, met en lumière une affaire de détournement de fonds publics. Le FBI a découvert chez lui un butin composé de 303 lingots d’or, estimés à une valeur dépassant les 36 800 000 €, révélant un scandale de grande ampleur.

Ce qu’a révélé la perquisition

Le 19 mai, les autorités ont procédé à l’arrestation de David Rush dans son domicile dans le comté de Fairfax, Virginie, aux États-Unis. Ancien haut cadre de la CIA, il avait une habilitation « top secret », ce qui lui permettait d’accéder à des informations classifiées. L’intervention a eu lieu après une enquête initiée par la CIA, à la suite de soupçons concernant des violations de la loi.

Lors de cette perquisition étonnante, le FBI a saisi plus de 36 800 000 € en actifs, dont 303 lingots d’or, chacun pesant environ 1 kg, ainsi que 2 000 000 € en espèces et 35 montres de luxe.

Cette accumulation de richesse pose de sérieuses questions sur son origine, amplifiées par une absence de justificatifs d’utilisation de ces ressources. Les informations ont été confirmées par le New York Times et d’autres médias américains, renforçant l’ampleur de cette affaire.

Ce dont on accuse David Rush

Les accusations qui pèsent sur David Rush sont lourdes. Il est soupçonné de détournement de fonds publics, ayant prétendument détourné environ 77 000 € en tant que réserviste de la marine américaine. Les documents judiciaires révèlent qu’il aurait également menti sur ses diplômes et sa carrière.

Ces révélations proviennent d’un document transmis par le directeur de la CIA, John Ratcliffe, au FBI, illustrant une coopération étroite entre les agences. L’enquête interne de la CIA n’a trouvé aucune trace de justificatifs pour les demandes financières faites par David Rush, qui prétendait avoir besoin de fonds pour des « dépenses liées à son travail ».

Des interrogations persistent quant à la manière dont David Rush a pu accumuler une telle quantité d’or à son domicile, rappelant d’autres cas de découverte d’un lingot d’or. De plus, son départ de la CIA et les processus de recrutement de l’agence sont désormais scrutés, ajoutant une dimension supplémentaire à cette affaire complexe.