Nucléaire civil, nucléaire militaire, mêmes enjeux ?

Là où elle se trouve face à une impasse, c’est quand on lui pose une question non scientifique à laquelle elle ne peut répondre. Cette question, vous l’aurez compris, c’est celle que recouvre la version absolutiste du principe de précaution et qui consiste à démontrer l’absence de risque. Ainsi dans le cadre du nucléaire civile, il y a quatre grandes questions posées par les militants anti-nucléaire : l’âge limite des réacteurs, le nucléaire pollue, on ne sait pas démanteler un réacteur et on ne sait pas gérer les déchets radioactifs. Dans notre ouvrage nous nous penchons sur ce dernier problème au travers du laboratoire Cigeo de Bure… aucun scientifique authentique ne pourra jamais soutenir la thèse de l’absence totale de risque, y compris pour l’enfouissement des déchets pour plusieurs milliers d’années. Et c’est de cela que jouent les opposants aux nucléaires : ils veulent repousser toujours plus loin les exigences en matière de sécurité et ne seront jamais satisfaits…. A contrario, nous montrons qu’ils refusent de se poser ce genre de question pour les solutions qu’ils préconisent et auxquels ils attribuent ce que nous avons appelé le label du « Made in Nature » … et pratiques ainsi un deux poids, deux mesures. Aussi, c’est sans doute la raison pour laquelle les partisans de l’énergie nucléaire, ont voulu déplacer le débat sur le terrain d’un calcul risque bénéfice.

Les accidents qui ont touché la filière du nucléaire civil sont spectaculaires, aucun scientifique pro nucléaire ne le nie. Les Suisses et les Allemands ont décidé de mettre un terme à l’exploitation de leurs centrales atomiques après l’accident de Fukushima. Il est difficile de communiquer sur ces sujets. Comme nous le rappelons, le Professeur Pèlerin, chef du service de protection contre les rayonnements ionisants, a été accusé à tort d’avoir voulu dissimuler l’existence d’un panache radioactif sur le territoire français, et même s’il a été reconnu non coupable par la Cour d’appel en 2011, il n’en reste pas moins que l’opinion continue de croire que l’Etat français a voulu faire croire que le nuage de Tchernobyl s’était arrêté à la frontière. Alors oui, il y a eu de nombreuses maladresses en termes de communication, mais, selon nous, ce n’est pas à ce niveau que la science est prise le plus en défaut.