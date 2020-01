Pass Navigo : vers un remboursement pour le mois de décembre 2019 ?

La Fnaut veut le remboursement intégral du Pass Navigo

Si la grève n’est pas encore terminée et est devenue la plus longue de l’histoire de la SNCF, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) monte au créneau. « Alors que les abonnés au Navigo annuel ont été prélevés pour le mois de janvier, il est nécessaire que SNCF et RATP, en lien avec IDF Mobilités, annoncent très rapidement le dédommagement des usagers pour le mois de décembre. »



Aucune annonce n’a pour l’instant été faite par les deux entreprises, mais cette éventualité a des chances de devenir réalité : la SNCF a déjà remboursé de nombreux tickets de train pour la période des vacances de Noël, particulièrement perturbée par les grèves. Et la région Île-de-France semble du côté des usagers : une bonne nouvelle, sa présidente, Valérie Pécresse, étant également à la tête d’Île-de-France Mobilités.