Plongée dans l'univers du risque avec un expert de terrain

Le 25 Août 2023, par La Rédaction

Pénétrez dans l'univers de Landry Richard, sapeur-pompier chevronné et officier de réserve de la Gendarmerie Nationale, à travers une interview immersive. Fort de son expérience de terrain, Landry Richard aborde avec clarté les enjeux contemporains de la sécurité intérieure dans « Au-delà des risques ». Son dernier ouvrage, paru chez VA Éditions, décortique le risque sous toutes ses formes, entre métier à risques et prise de risques. Cet entretien offre une rare occasion d'explorer l'esprit éclairé de celui qui connaît le danger au plus près. Un voyage qui, à n'en pas douter, saura vous captiver.

