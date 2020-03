Pour le FMI, la crise du coronavirus sera pire que celle de 2008

Si le FMI avertit les pays du G7, il estime toutefois que la crise sera de courte durée. Certes, elle sera plus importante que celle de 2008 notamment, car la Chine est fortement impactée alors qu’elle avait été globalement épargnée par la crise de 2008-2009, mais la crise du coronavirus est de toute autre nature.



Là où la crise des subprimes était structurelle, car liée à des prêts bancaires toxiques, la crise sanitaire du coronavirus ne fait que mettre en pause l’économie mondiale. « Nous nous attendons à une reprise en 2021 » écrit le FMI qui précise que « l'impact économique est et sera grave, mais plus le virus est arrêté rapidement, plus la reprise sera rapide et forte ».