« 50 milliards par semaine » : la dette américaine explose à un rythme qui inquiète

Un rapport récent du Congressional Budget Office (CBO) (l’agence budgétaire non partisane du Congrès) met en lumière une trajectoire budgétaire inquiétante pour les États-Unis. Selon BFMTV, le pays a emprunté en moyenne 46 milliards € par semaine, un emprunt record qui pose des questions sur la soutenabilité financière. Alors que le niveau de la dette publique se rapproche des 38,9 trillions de dollars et que le ratio déficit/PIB demeure préoccupant.

Ce que disent les chiffres

Entre octobre 2025 et février 2026, l’ajout au déficit fédéral a franchi la barre des 920 milliards €, avec un emprunt estimé à 283,36 milliards € pour le mois de février 2026 seulement. Par rapport à la même période de l’année précédente, l’emprunt était plus élevé de 130,64 milliards € lors de l’exercice antérieur, ce qui montre néanmoins une amélioration relative.

Ces chiffres sont toutefois nuancés par une hausse des recettes. Les recettes douanières ont crû de 100,28 milliards €, tandis que les recettes issues de l’impôt sur le revenu et des taxes sur la masse salariale ont augmenté de 121,44 milliards €.

Dépenses sous pression et service de la dette

Sur ces cinq mois, les dépenses totales s’élèvent à 2 852 milliards €, soit une hausse de 58,88 milliards € par rapport à l’année précédente. Les hausses les plus marquées concernent la Sécurité sociale, Medicare et Medicaid, qui ont augmenté de 95,68 milliards € (programmes de retraite et d’assurance maladie aux États-Unis). À l’inverse, certaines réductions ont été observées, notamment pour l’Environmental Protection Agency (-18,4 milliards €).

Le poids du service de la dette devient de plus en plus pesant : les paiements atteignent 398,36 milliards €, avec des dépenses supplémentaires pour intérêts nets s’élevant à 28,52 milliards €. La projection de ces paiements dépasse 920 milliards € pour l’année et pourrait atteindre 1 840 milliards € d’ici 2036.

L’équilibre budgétaire et les perspectives

Pour Maya MacGuineas, présidente du Committee for a Responsible Federal Budget (CRFB), la situation demande de la prudence : « Cela ne peut pas être soutenable. Nos problèmes fiscaux ne se résoudront pas d’eux-mêmes. Nous devons mettre notre dette nationale sur une trajectoire durable en part du produit économique. »

Plusieurs économistes insistent sur le fait que le ratio dette/PIB est plus préoccupant que le niveau absolu de la dette. Un ratio excessif pourrait freiner la croissance économique sur le long terme, d’où la nécessité de viser un déficit annuel en pourcentage du PIB à 3 %.