Jours fériés : les règles de salaire à connaître avant les ponts de printemps

Chaque printemps, les jours fériés du mois de mai donnent lieu à des ponts et à des pauses bienvenues dans le calendrier professionnel. Pourtant, selon le statut du salarié, son ancienneté ou son organisation du temps de travail, ces journées peuvent parfois se traduire par une rémunération réduite, voire inexistante.

Jours fériés : des règles de paiement différentes selon la situation des salariés

En France, la loi reconnaît onze jours fériés répartis tout au long de l’année. Leur traitement dépend toutefois de plusieurs paramètres : la convention collective, la politique de l’entreprise ou encore l’ancienneté du salarié.

Le principe général est que lorsqu’un jour férié n’est pas travaillé dans l’entreprise, le salarié doit continuer à percevoir son salaire habituel. Mais cette garantie n’est pas systématique.

Le Code du travail prévoit notamment une condition d’ancienneté pour bénéficier du maintien de la rémunération dans le secteur privé. « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise », précise la réglementation.

Concrètement, un salarié embauché récemment peut se retrouver avec une journée non rémunérée si l’activité s’arrête ce jour-là.

La seule exception concerne la fête du Travail. « Le 1er mai est obligatoirement chômé, sauf dans les établissements et services qui ne peuvent interrompre leur activité », rappelle l’administration française. Lorsqu’un salarié travaille ce jour-là, il doit être payé double.

Les travailleurs les plus exposés aux pertes de revenu

Dans les faits, plusieurs profils de travailleurs peuvent être pénalisés par les jours fériés.

Les salariés disposant de peu d’ancienneté sont les premiers concernés. Sans les trois mois requis dans l’entreprise, ils ne bénéficient pas forcément du maintien du salaire lorsque l’activité s’arrête.

Les salariés à temps partiel peuvent également être touchés. Si un jour férié tombe un jour où ils ne sont pas censés travailler, aucune rémunération spécifique n’est prévue.

Certains statuts particuliers sont aussi moins protégés. Les travailleurs à domicile ou les salariés rémunérés à la tâche, par exemple, ne bénéficient pas toujours des mêmes règles que les salariés mensualisés.

Autre point souvent méconnu : travailler un jour férié ne garantit pas automatiquement une majoration. « La loi ne prévoit pas de majoration de salaire pour les jours fériés ordinaires », rappellent les spécialistes du droit du travail. Dans la plupart des cas, une rémunération supplémentaire n’existe que si une convention collective ou un accord d’entreprise le prévoit.

Une année 2026 propice aux ponts

Le calendrier 2026 devrait accentuer l’intérêt pour ces règles, car plusieurs jours fériés tombent à des dates particulièrement favorables.

Le printemps en comptera plusieurs rapprochés : le lundi de Pâques début avril, puis une succession de dates en mai avec la fête du Travail, la commémoration du 8 mai, l’Ascension et le lundi de Pentecôte.

Cette configuration permet facilement d’organiser des ponts ou de courts séjours. L’Ascension, par exemple, tombe un jeudi, ce qui ouvre la possibilité d’un week-end prolongé de quatre jours si le vendredi est accordé par l’entreprise.

Pour les salariés disposant de congés ou bénéficiant d’accords internes favorables, ces périodes deviennent ainsi de véritables opportunités de mini-vacances.

Mais dans certaines entreprises, ces journées restent travaillées ou peuvent être déduites du salaire pour les salariés qui ne remplissent pas toutes les conditions prévues par la loi.

Des règles encore mal connues

Chaque année, la question des jours fériés suscite de nombreuses interrogations chez les salariés. Entre maintien de salaire, récupération d’heures et majoration éventuelle, les règles peuvent varier d’une entreprise à l’autre.

Un point est cependant clair dans la législation : les heures de travail perdues à cause d’un jour férié chômé ne peuvent pas être récupérées ultérieurement par l’employeur.

Autrement dit, lorsqu’un jour férié entraîne la fermeture de l’entreprise, les salariés concernés ne doivent pas compenser ces heures dans les jours suivants.

Au final, derrière l’image des ponts et des week-ends prolongés, les jours fériés restent une question très dépendante des statuts professionnels et des conventions collectives. Une réalité qui explique pourquoi, pour certains travailleurs, ces périodes de pause peuvent aussi se traduire par une baisse de revenu.