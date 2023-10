Près de la moitié des Français à découvert

47 % des Français se retrouvent en situation de découvert au moins une fois par an, selon une enquête récente de Poll & Roll pour Panorabanques révélée par Le Monde. Cette donnée reste stable malgré une inflation croissante et une hausse des prix. Basile Duval, porte-parole de Panorabanques, note que « 24 % des personnes à découvert déclarent l'être par négligence, car elles n'ont pas surveillé leur compte bancaire à temps ». La vérification régulière de son application bancaire pourrait éviter bien des problèmes.



Même avec une autorisation de découvert, les frais peuvent s'accumuler rapidement. Les banques en ligne affichent généralement des taux d'intérêt de 7% à 8% pour les découverts autorisés. Selon Panorabanques, un découvert autorisé de 200 euros pendant dix jours dans le mois pourrait coûter près de 0,88 € en agios, soit 10,52 € par an. En comparaison, les frais associés à un découvert non autorisé sont bien plus élevés.