SNCF : fin de l’échange et du remboursement gratuits sans conditions

Dès lundi 13 septembre 2021, les conditions d’échange et de remboursement des billets intègrent à nouveau une retenue dès lors que l’opération est réalisée moins de 72 heures avant le départ du train. Pour les TGV Inoui, la retenue est de 15 euros par trajet, tandis que pour les Intercités, elle est de 40% du prix avec un plafond à 12 euros. Jusqu’à 72 heures avant le départ, échange et remboursement sont gratuits, tandis que 30 minutes avant le départ seul l’échange est possible.



Ce retour à des conditions plus classiques pour les voyageurs SNCF concerne tous les passagers, y compris ceux qui ont besoin d’un test PCR ou antigénique pour obtenir le Pass sanitaire et qui découvriraient avoir été contaminés par la Covid-19.