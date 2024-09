TER : une qualité de service toujours insuffisante selon la Cour des comptes

Les transports express régionaux (TER), essentiels pour des millions de voyageurs en France, continuent de souffrir de dysfonctionnements notables, comme le souligne le dernier rapport de la Cour des comptes. En 2023, les TER ont transporté plus de 378 millions de passagers, une augmentation de 25 % par rapport à 2019, un chiffre qui montre l'importance croissante de ce mode de transport. « Le nombre de voyageurs/km en TER s'est accru de 50% entre 2017 et 2023 », indique le rapport.



Pour répondre à cette demande croissante, la SNCF a pris des mesures, en augmentant le nombre de trains en circulation et les places disponibles. Certaines régions ont également ajusté leurs plans de transport. Cependant, ces efforts semblent insuffisants face aux attentes des usagers, avec des retards et annulations qui continuent de plomber la qualité du service.



Les problèmes sont particulièrement marqués dans certaines régions, comme en Provence-Alpes-Côte d’Azur, où jusqu’à 15% des TER subissent des retards significatifs. Pourtant, ces statistiques pourraient être sous-estimées, car la SNCF ne comptabilise que les trains ayant plus de cinq minutes de retard. Les événements climatiques, l'augmentation de la fréquentation et des « causes internes » sont évoqués par la SNCF pour expliquer ces dysfonctionnements.