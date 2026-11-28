Quelques semaines après son installation en France, Carrie A. Smith a reçu une notification sur son téléphone : sa montre connectée, une Apple Watch qu’elle utilise aussi comme podomètre, l’informait d’un changement de son rythme cardiaque au repos. En consultant l’historique de ses données, cette designer d’intérieur et graphiste de 56 ans a constaté qu’entre le jour de leur départ des États-Unis et leur arrivée en France, son rythme cardiaque moyen au repos avait baissé de 10 points, raconte Business Insider.

Elle a d’abord cru mourir et s’est demandé ce qui s’était passé, selon son propre récit, raconté sous forme d’essai à la première personne. Son rythme était auparavant élevé, sans être pour autant malsain, mais il a atteint un niveau plus sain simplement en quittant le territoire américain. Elle attribue ce changement au bruit, au stress, au rythme et aux attentes différentes entre les deux pays.

Carrie A. Smith a quitté New Orleans en octobre 2025 avec son mari. Elle n’est pas originaire de Louisiane : native du Midwest américain, elle a aussi vécu sur la côte Est et sur la côte Ouest, dont quinze ans à Seattle, avant de passer sept ans à New Orleans.

Le couple a choisi la France parce qu’il y disposait déjà de contacts, des relations professionnelles et des amis proches capables de les conseiller, après avoir voyagé dans le pays au moins une fois par an pendant environ dix ans. Le français est d’ailleurs la seule autre langue qu’elle parle suffisamment bien pour se débrouiller au quotidien.

Le couple vit dans une zone rurale près de Cognac, à la frontière entre la Charente et la Charente-Maritime, dans une maison appartenant à des amis rencontrés via l’industrie des spiritueux et restée vide pendant huit à dix ans. Ce logement temporaire leur a permis de clarifier ce qu’ils recherchaient vraiment : plus de soleil, une proximité avec la Méditerranée et un climat moins gris que celui, comparable à Seattle, d’une grande partie du pays en hiver.

Ils sont en train d’acheter une maison juste à l’ouest de Montpellier, dans un village viticole d’environ 7 000 habitants, à cinq minutes en voiture du tramway et à 50 mètres d’un vignoble. Commerces, voyages et soins médicaux y seront accessibles en 15 à 20 minutes, contre une heure à une heure et demie depuis Cognac.

Marseille, aussi envisagée, s’est révélée trop chère pour leur budget. Sans enfants mais avec deux grands chiens, ils voulaient un espace extérieur sans trop s’éloigner d’une ville de taille moyenne.

Un rythme de vie beaucoup plus lent

Près de Cognac, la plus grande sortie de Carrie Smith consiste à faire les courses une ou deux fois par semaine, ou à promener les chiens dans le vignoble. Elle estime que les personnes arrivant directement d’une carrière en entreprise, ou tout juste retraitées, peuvent être déstabilisées par ce rythme français, même dans de grandes villes comme Marseille, Paris ou Lyon, où l’accent est mis sur le fait de profiter de la vie plutôt que de caser des activités autour du travail.

Une de ses amies a déménagé à Paris trois mois plus tôt. Elle la décrit comme quelqu’un de très efficace et orienté résultats, comme l’étaient Carrie Smith et son mari avant leur propre installation.

Pour Carrie Smith, trop de gens n’atteignent jamais le point où ils peuvent réellement profiter de leur vie.