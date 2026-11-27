La mairie de Paris prévoit de retirer des panneaux directionnels installés dans les années 1970. Pierre Lombard, adjoint au maire chargé de la propreté, a annoncé la décision dans une vidéo Instagram intitulée « Ciao les panneaux ». Il invoque l’obsolescence supposée de ces dispositifs face au GPS.

Des panneaux retirés au nom du GPS

« Pour s’orienter, on utilise tous un GPS », affirme Pierre Lombard. Paris compte 80 000 panneaux de signalisation, dont 1 800 à 2 000 panneaux directionnels. Les premiers ont été retirés il y a trois semaines. Contrairement à une application, ces indications restent accessibles sans téléphone ni connexion.

Anouk, une cycliste parisienne de 30 ans, explique à France Info : « Je les utilise tout le temps ! Parce que c’est super dangereux, le GPS : on a les yeux rivés sur l’écran et pas du tout sur la route. »

S’orienter sans smartphone ni connexion

Selon l’INSEE, 15 % des Français ne possèdent pas de smartphone. À Paris, les personnes âgées et les ménages modestes sont notamment concernés. Une étude de l’Observatoire de la mobilité urbaine indique que 40 % des personnes âgées utilisent encore exclusivement la signalisation physique. Par ailleurs, 23 % des seniors ne maîtrisent pas la technique nécessaire à l’usage du GPS.

Un smartphone récent coûte en moyenne 400 euros, auxquels s’ajoutent 15 à 30 euros par mois pour un abonnement de données mobiles. Paris accueille aussi 30 millions de touristes par an, dont certains n’ont pas de forfait mobile français ; les frais d’itinérance, même réduits en Europe, peuvent dissuader un usage permanent du GPS. Ces panneaux vieux de 50 ans remplissent toujours une fonction d’orientation.

Yaël Mellul, avocate, déclare à RMC : « La signalisation, c’est un service public et il y a encore des gens qui n’ont pas de GPS. Cela va accentuer la fracture numérique qui existe déjà surtout pour les personnes âgées. C’est du mépris, ce sont des bobos déconnectés. » Des commerçants de quartier redoutent, eux aussi, que leurs clients aient plus de mal à trouver leur adresse.

Le coût du démontage reste inconnu

Pierre Lombard invoque également la « pollution visuelle ». Les panneaux directionnels avaient été installés dans les années 1970 par Jean-Claude Decaux en échange d’abribus publicitaires, qui restent en place. Aucun chiffre n’a été communiqué sur le coût du démontage, ni sur celui d’une éventuelle rénovation. La mairie ne peut retirer que la signalisation d’information locale.

À Thiécourt, dans l’Oise, 40 panneaux sur 200 ont été retirés, soit 20 % de la signalisation. À Paris, le retrait annoncé concerne près de 2 000 dispositifs sur 80 000, principalement destinés à l’orientation des automobilistes et des cyclistes. La mairie promet de donner les panneaux emblématiques au musée Carnavalet.