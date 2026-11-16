Pétrole : l’offre mondiale dépasse la demande au quatrième trimestre 2026

En octobre 2026, l’offre mondiale de pétrole a dépassé la demande pour la première fois depuis février 2025. Ce retournement suit la reprise des exportations du Golfe, une hausse de la production dans les Amériques et un recul de la consommation.

L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a confirmé mercredi 13 novembre 2026 ce retournement historique du marché pétrolier. Le baril de Brent est passé de 136 dollars le 8 octobre à 93 dollars mi-novembre, une baisse de 32 %.

Vingt et un mois de déficit pétrolier

La guerre en Iran perturbe les flux d’exportation à partir de février 2025 : des infrastructures pétrolières et des navires-citernes sont attaqués. Les exportations du Golfe persique chutent de 26 % par rapport à leur niveau d’avant-guerre et les stocks mondiaux diminuent de 462 millions de barils au total. Les prix des carburants augmentent pour les consommateurs, tandis que les gouvernements puisent dans leurs réserves stratégiques. Le déficit d’offre persiste pendant 21 mois.

Le Golfe relance ses exportations

À l’été 2026, les producteurs du Golfe rétablissent progressivement leurs capacités d’exportation malgré les tensions géopolitiques persistantes. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Koweït sécurisent leurs installations et leurs routes maritimes. Les compagnies pétrolières investissent dans la protection des infrastructures ; les assureurs couvrent à nouveau les cargaisons, moyennant des primes élevées.

En octobre, les exportations du Golfe, hors Oman, atteignent 18,4 millions de barils par jour, soit encore 26 % de moins qu’avant la guerre. L’offre mondiale augmente de 5,3 millions de barils par jour entre août et octobre, dont 2,3 millions pour le seul mois d’octobre. Les raffineries tournent à plein régime et les pétroliers reprennent la mer.

La demande recule, les Amériques produisent davantage

Les prix élevés des carburants modifient les usages : des automobilistes réduisent leurs déplacements, des entreprises de transport optimisent leurs tournées et l’industrie investit dans l’efficacité énergétique. Dans son rapport mensuel, l’AIE précise que « la demande mondiale de pétrole continue d’être pénalisée par la persistance des perturbations des exportations de produits raffinés et de GPL en provenance du Golfe, qui restent à environ la moitié de leur niveau d’avant-guerre, ainsi que par des prix élevés des carburants ».

L’AIE prévoit une demande mondiale de 102,3 millions de barils par jour en 2026, en baisse de 2,7 millions par rapport à 2025. Les économistes parlent de « destruction de la demande » lorsque les consommateurs renoncent à certains usages du pétrole au-delà d’un certain prix. Le gazole et le GPL demeurent rares et chers, ce qui freine l’activité économique.

Dans les Amériques, les États-Unis, le Canada, le Brésil, l’Argentine et le Guyana augmentent ensemble leur production de 1,6 million de barils par jour en 2026. Les producteurs américains de pétrole de schiste relancent leurs forages à la faveur des prix élevés. Le Canada intensifie l’exploitation de ses sables bitumineux, le Brésil développe ses gisements offshore en eaux profondes et le Guyana multiplie les découvertes et les mises en production.

Un excédent en octobre, mais des carburants encore chers

La production mondiale atteint 105,4 millions de barils par jour en octobre 2026. L’AIE relève de 3,3 millions de barils par jour ses prévisions d’offre pour le reste de l’année. Les stocks mondiaux gagnent 52 millions de barils en octobre, leur première hausse depuis juin. Comme le souligne l’agence dans son rapport, « le marché pétrolier montre des signes encore timides de rééquilibrage, l’offre mondiale dépassant la demande pour la première fois depuis le déclenchement de la guerre en Iran ».

Le Brent perd 32 % entre le 8 octobre et la mi-novembre, passant de 136 à 93 dollars le baril. Les traders anticipent un excédent croissant en 2027 et les spéculateurs dénouent leurs positions haussières. Les compagnies aériennes et les transporteurs routiers reprennent espoir. Pour les consommateurs, la baisse des prix à la pompe pourrait intervenir dans les prochaines semaines, si les raffineries reconstituent leurs stocks de produits finis.

L’AIE prévoit un surplus croissant en 2027 : la demande devrait rebondir de 2 millions de barils par jour grâce à la reprise économique mondiale et à la baisse des prix, mais l’offre progresserait plus vite, portée par les investissements réalisés pendant la crise. Les stocks stratégiques épuisés au cours des 21 mois de déficit devraient se reconstituer progressivement, donnant aux gouvernements une marge de manœuvre pour renforcer leur sécurité énergétique.

Le brut redevient plus abondant, mais les produits raffinés restent rares et chers. Les exportations de gazole et de GPL du Golfe plafonnent à la moitié de leur niveau d’avant-guerre. Les raffineries européennes et asiatiques tournent à plein régime sans parvenir à combler le déficit : les prix à la consommation ne devraient donc pas se normaliser immédiatement.