Adieu le code à 4 chiffres : votre carte bancaire change de méthode d’authentification, et les banquiers confirment que c’est irréversible

Dans un monde où la technologie avance sans cesse, de nouvelles solutions voient le jour pour rendre nos paiements plus sûrs et plus pratiques. La carte bancaire biométrique, développée par Thales, fait partie de ces innovations et pourrait bien changer notre façon de payer. Les essais et les premiers déploiements commencent à se multiplier en France, et la technologie suscite autant d’espoirs que de questions, notamment en termes d’innovations pour l’accessibilité.

Le paiement par carte qui change de visage

Le paiement par carte, qui repose depuis longtemps sur la saisie d’un code secret à quatre chiffres, est en train de se réinventer. Avec la carte biométrique, l’authentification ne dépend plus d’un code à mémoriser mais de l’empreinte digitale de l’utilisateur. Ce procédé, conçu par le géant industriel français Thales, remplace le code PIN traditionnel et offre un avantage notable : la validation des paiements n’est plus limitée par un plafond de montant.

Concrètement, au moment d’une transaction, l’utilisateur pose son doigt sur un capteur intégré à la carte. Même si cela ne fait pas forcément gagner du temps au moment du paiement, cela évite d’avoir à retenir un code et permet d’effectuer des transactions de manière sécurisée. Les petites sommes restent, elles, réglables en paiements sans contact.

La sécurité au cœur du système : l’empreinte digitale mise en avant

L’argument principal en faveur des cartes biométriques tient à la sécurité des cartes qu’elles apportent. L’empreinte digitale étant propre à chaque individu, elle complique fortement les tentatives de fraude. Là où un code PIN peut être vu ou volé, l’empreinte digitale joue le rôle d’une barrière : elle n’est ni transmise au commerçant, ni stockée dans une base de données centrale, mais reste directement sur la carte. Frédéric Martinez, responsable marketing produit chez Thales, précise dans un reportage TF1 : « Plus besoin de saisir votre code secret puisque la carte reconnaît immédiatement votre doigt ».

C’est un pas important pour lutter contre le piratage et la divulgation de codes secrets. Des banques comme Société Générale, Crédit Agricole et BNP Paribas ont déjà commencé à proposer cette technologie à leurs clients.

Ça se déploie petit à petit en France

En France, le déploiement s’accélère, même si, pour l’instant, cette option cible surtout les clients haut de gamme. BNP Paribas propose cette carte à ses clients avec un forfait Visa Premier coûtant 134 € par an, tandis que Crédit Agricole l’intègre dans ses gammes Mastercard Gold Débit Différé et Mastercard World Elite Débit Différé. Ces offres annoncent une diffusion plus large, mais il faudra du temps avant que la technologie devienne la norme dans le pays.

Les réactions sont partagées : certains utilisateurs sont enthousiastes, d’autres restent prudents et gardent leurs habitudes. Ces retours montrent que l’adoption est encore en cours.