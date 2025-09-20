Vous avez remarqué cette encoche sur votre nouvelle carte bancaire ? Voilà son rôle

L’évolution des cartes bancaires est bien en marche, avec plein d’innovations pour améliorer l’accessibilité des personnes malvoyantes. Avec 2,2 milliards de personnes malvoyantes dans le monde, cette évolution ne se limite pas à l’esthétique, elle rend l’usage quotidien nettement plus pratique. Chaque petit détail compte pour offrir plus d’autonomie et de sécurité à ceux qui en ont le plus besoin.

Une révolution discrète mais visible

Les cartes se font remarquer par plusieurs changements, ce qui améliore aussi l’accessibilité des distributeurs. On ne retrouve plus les numéros en relief ni la bande magnétique, remplacés par un design épuré qui modernise leur look. Ce qui fait vraiment la différence, c’est l’ajout d’une encoche arrondie sur le côté opposé à la puce. Cette encoche n’est pas là juste pour des raisons de style ou d’économie, elle a pour but d’aider les personnes malvoyantes à reconnaître leur carte et à l’insérer correctement dans les distributeurs ou terminaux bancaires.

Tout a commencé en 2015 avec les banques britanniques NatWest et RBS. Puis, en 2022, Mastercard a suivi le mouvement avec sa gamme « Touch Card ». Pour faire simple, cette gamme propose trois types d’encoches :

arrondie pour les cartes de crédit,

carrée pour les cartes de débit

triangulaire pour les cartes prépayées.

Adoption partout et quelques embûches

La Belgique a pris les devants en diffusant massivement ces cartes. Grâce à une initiative de la banque ING en 2021, plus de trois millions de cartes circulent dans le pays. D’autres banques belges ont rapidement suivi, même si certaines, comme BNP Paribas Fortis, préfèrent conserver le style traditionnel. En France, l’adhésion reste encore limitée malgré le bien-fondé de ces innovations. La Fédération des aveugles et amblyopes de France rappelle qu’un bébé aveugle ou malvoyant naît toutes les 15 heures, ce qui donne bien à réfléchir sur l’utilité de ces changements.

Pourtant, quelques difficultés subsistent, notamment pour les personnes malvoyantes qui peinent encore à entrer leur code secret sur des terminaux sans clavier physique, ce qui pourrait être amélioré par le retrait sans carte. D’ailleurs, même si la technologie évolue avec l’arrivée progressive de capteurs d’empreintes sur certaines cartes haut de gamme, la sécurité des cartes bancaires reste une priorité.

Vers une diffusion plus large

En France, bien que Mastercard ait intégré l’encoche dès 2022, aucune date n’a encore été annoncée pour un déploiement à grande échelle. Pourtant, Raja Rajamannar, directeur du marketing chez Mastercard, précise que « La Touch Card offre un plus grand sentiment de sécurité, d’intégration et d’indépendance aux 2,2 milliards de personnes malvoyantes dans le monde ». Il faudrait vraiment voir cette technologie se répandre pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs malvoyants.

La Fédération bancaire belge Febelfin voit déjà en cette encoche une “valeur ajoutée” et espère qu’en renouvelant les portefeuilles bancaires tous les cinq ans, de plus en plus de clients pourront en profiter. Parallèlement, des idées comme l’embossage du nom ou du logo de la banque sur les cartes émergent comme une alternative intéressante.