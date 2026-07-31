Agirc-Arrco : le versement d’août 2026 sera décalé de plusieurs jours pour les 14 millions de retraités

Les 14 millions de retraités affiliés à l’Agirc-Arrco devront patienter un peu plus longtemps pour recevoir leur pension de retraite complémentaire au mois d’août 2026. Le virement, habituellement effectué le premier jour du mois, interviendra le lundi 3 août, et non le 1er comme d’ordinaire, alerte le magazine Pleine Vie.

Ce décalage n’a rien d’un couac technique. Il découle d’une règle appliquée systématiquement par la caisse de retraite : le paiement des pensions a lieu le premier jour ouvré de chaque mois. Or le 1er août 2026 tombe un samedi, et le lendemain, dimanche, n’est pas non plus un jour travaillé par les banques. Le versement bascule donc automatiquement au jour ouvré suivant.

Le week-end du 1er et 2 août en cause

Concrètement, l’Agirc-Arrco émettra l’ordre de virement le lundi 3 août. Mais cette date correspond à l’envoi des fonds, pas nécessairement au moment où l’argent apparaît sur le compte du retraité. Un délai de traitement interbancaire s’ajoute généralement, le temps que chaque établissement traite l’opération.

Dans la pratique, la plupart des bénéficiaires devraient voir leur pension créditée entre le 3 et le 5 août 2026. Ce délai dépend entièrement de la réactivité de la banque de chacun. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter si rien n’apparaît le lundi matin : mieux vaut vérifier son solde jusqu’en milieu de semaine.

Même un retard de deux ou trois jours peut peser sur un budget, notamment quand des prélèvements automatiques tombent en tout début de mois. Il est conseillé de vérifier les dates exactes des prélèvements récurrents, loyer, assurances, énergie, abonnements, et de s’assurer d’avoir une provision suffisante sur le compte si des paiements importants sont prévus les 1er ou 2 août.

D’autres caisses concernées par des dates différentes

Le 3 août 2026 n’est pas propre à l’Agirc-Arrco. Selon le site du Service public, la Carsat Alsace-Moselle versera ses pensions le même jour. L’Assurance retraite, régime général, et la Mutualité sociale agricole (MSA) verseront quant à elles leurs pensions le vendredi 7 août 2026.

Les ex-fonctionnaires d’État seront payés en fin de mois, le 28 août 2026, tandis que la caisse des ex-fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, la CNRACL, versera ses pensions le 27 août. À partir du versement de septembre, la CNAV et la MSA décaleront à leur tour leur calendrier, avec un virement prévu à compter du 9 du mois, une information rappelée par le magazine Capital.

L’Agirc-Arrco prévient toutefois que la date du 3 août n’est pas garantie de façon uniforme pour tous les bénéficiaires. Sur son site, la caisse de retraite précise que « l’opération peut parfois prendre quelques jours », un délai à surveiller particulièrement pour les retraités aux fins de mois serrées.