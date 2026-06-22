Mauvaise nouvelle pour les retraités en 2026 : si votre pension est inférieure à ce montant, vous faites partie des plus pauvres selon la DREES

Saviez-vous que les fonctionnaires peuvent toucher jusqu’à 2 400 € bruts par mois, tandis que les salariés du privé ne perçoivent en moyenne que 1 370 € ?

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Léo Charcosset
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Mauvaise nouvelle pour les retraités en 2026 : si votre pension est inférieure à ce montant, vous faites partie des plus pauvres selon la DREES
Mauvaise nouvelle pour les retraités en 2026 : si votre pension est inférieure à ce montant, vous faites partie des plus pauvres selon la DREES © journaldeleconomie.fr
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Les pensions de retraite inquiètent de nombreux ménages français, car le système de pensions reste complexe. Au 31 décembre 2024, plus de 17,3 millions de personnes touchaient une pension de droit direct, pour une moyenne nationale d’environ 1 705 € bruts par mois. La retraite concerne donc près d’un quart de la population, et les fortes disparités entre pensionnés en font un sujet sensible, autant pour les pouvoirs publics que pour les retraités.

Des différences marquées entre retraités

Les montants varient fortement d’un retraité à l’autre, à cause des disparités entre régimes : chaque régime applique ses propres règles de calcul, rappelle Le Journal du Net.

Les fonctionnaires d’État perçoivent en moyenne 2 400 € bruts par mois, une pension calculée sur leurs six derniers mois de salaire. Dans le privé, le calcul porte sur les 25 meilleures années et la pension moyenne tombe à 1 370 € bruts par mois. Les professions libérales, médecins et avocats par exemple, touchent environ 1 450 € bruts, et les retraités des régimes spéciaux (SNCF, RATP) peuvent atteindre 1 940 € bruts.

Ce qui s’est passé sur les montants : revalorisations récentes

La Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) relève une hausse progressive des pensions, portée par les revalorisations. Les pensions ont augmenté de 5,3 % en 2024, de 2,2 % en 2025, puis de 0,9 % en 2026. La pension moyenne a ainsi atteint 1 742 € bruts par mois en 2025, puis 1 757 € bruts en 2026.

Ces moyennes n’incluent pas certaines aides et majorations, comme les pensions de réversion ou les bonus accordés aux parents d’au moins trois enfants. Résultat : malgré les revalorisations, les plus petites pensions restent exposées à l’inflation, même avec la revalorisation selon l’inflation.

Inflation, perspectives et préparation de la retraite

L’inflation a entamé le pouvoir d’achat des retraités, surtout ceux qui dépendent des aides sociales. Un rapport de la DREES indique qu’elle a aggravé les difficultés financières des retraités modestes, qui peinent à boucler leurs fins de mois. Une amélioration est attendue « dès le début 2027 », lorsque le pouvoir d’achat devrait en principe remonter, grâce à des pensions indexées sur l’inflation.

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