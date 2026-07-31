Un Français risquait la prison à Singapour pour avoir léché une paille : le juge vient de trancher et sa décision a surpris tout le monde

Le jeudi 30 juillet 2026, un tribunal de Singapour a jugé au pénal un étudiant français pour avoir léché une paille avant de la replacer dans un distributeur de jus d’orange. Didier Gaspard Owen Maximilien, 19 ans, encourait jusqu’à trois mois de prison pour atteinte à l’ordre public. Il repart finalement avec une amende de 600 dollars de Singapour (406 euros).

Une peine disproportionnée

Le jeune homme, titulaire d’un visa étudiant et placé en liberté sous caution, a reconnu les faits. Il avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo le montrant en train de lécher une paille puis de la remettre dans le distributeur de la société iJooz, qui exploite la machine.

Selon la justice singapourienne, il savait que son geste était susceptible de causer une perte ou un dommage injustifié à l’entreprise, contrainte de remplacer les 500 pailles de l’appareil.

La juge Kelly Ho a estimé que l’âge de l’étudiant et la nature de l’infraction ne justifiaient pas le recours à des mesures alternatives comme la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général. Les procureurs ont partagé cette analyse, tout en situant l’infraction dans la fourchette basse de gravité. Ils ont relevé une atteinte aux normes d’hygiène, mais souligné qu’aucune preuve de préjudice n’avait été établie, personne n’ayant finalement utilisé la paille en question.

Fin avril, le tribunal avait déjà autorisé l’étudiant à quitter temporairement Singapour pour effectuer un stage de trois semaines à Manille, condition obligatoire pour l’obtention de son diplôme. Il était revenu sur le territoire singapourien depuis ce séjour aux Philippines.

L’affaire avait pris de l’ampleur après la diffusion de la vidéo. Selon le quotidien The Straits Times, celle-ci est rapidement devenue virale, provoquant un scandale dans la cité-État, connue pour son intransigeance face aux incivilités du quotidien.

À l’issue de l’audience, l’étudiant a dit regretter profondément d’avoir causé tous ces ennuis.