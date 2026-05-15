Impôts 2026 : le nouveau barème d’abattement pour invalides et seniors change tout : allez-vous être gagnant ou perdant ?

La déclaration des revenus de 2025 apporte des changements importants pour les contribuables de plus de 65 ans et les personnes invalides. Dès 2026, ces publics pourront bénéficier d’un abattement sur leur revenu imposable, sous réserve de remplir certains critères. Voici comment vérifier si vous y avez droit.

Seuils revalorisés et base légale

Selon Moneyvox, les seuils d’éligibilité à l’abattement seront revalorisés de 0,9 % pour la déclaration 2026, en lien avec les seuils d’imposition. Cette adaptation s’aligne sur le barème de l’impôt sur le revenu. On retrouve la référence dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) de juin 2024, et l’article 157 bis du Code des impôts qui fixe les règles de l’abattement. Cette révision vise à ajuster annuellement les seuils pour rester cohérente avec l’évolution des paramètres fiscaux.

Qui peut en bénéficier ?

Les critères pour bénéficier de l’abattement fiscal sont les suivants :

Personnes âgées : les contribuables doivent avoir au moins 65 ans au 31 décembre de l’année fiscale précédente.

Personnes invalides : critères variés, par exemple être titulaire de la carte de mobilité inclusion (CMI) avec une incapacité d’au moins 80 %. Sont aussi prises en compte les pensions militaires d’invalidité et les pensions d’invalidité pour accident du travail avec un taux d’invalidité d’au moins 40 %.

Conditions de ressources : le revenu global net du foyer ne doit pas dépasser 28 430 € en 2025.

Ces critères permettent de cibler l’abattement sur les personnes âgées et les personnes invalides qui ont des ressources limitées.

Montant de l’abattement et cas particuliers

Le montant de l’abattement varie selon le revenu net global et la situation familiale :

Un abattement de 2 822 € est applicable si le revenu net global est inférieur à 17 670 € pour une personne seule. Pour un couple, chaque membre peut bénéficier de l’abattement, soit 5 644 € au total.

Pour des revenus compris entre 17 670 € et 28 430 €, l’abattement est réduit à 1 411 € pour une personne seule et à 2 822 € pour un couple.

Ces montants offrent un allègement fiscal non négligeable, mais il faut vérifier précisément les revenus pour confirmer l’éligibilité.

Comment ça s’applique, et quand ça peut être remis en cause

L’abattement reste conditionnel. D’après le BOFiP de juin 2024, il cesse de s’appliquer si les revenus nets globaux dépassent les limites fixées, notamment en cas de rehaussement des bases d’imposition. Il faut donc garder un œil sur les calculs et les éventuelles rectifications pour ne pas se retrouver surpris.

Qui est concerné et qui gère ça

Les principaux acteurs sont l’administration fiscale, chargée de vérifier et de mettre à jour les seuils de revenus et d’abattement. Les bénéficiaires potentiels comprennent :

les personnes âgées de 65 ans et plus,

les titulaires d’une carte de mobilité inclusion avec une incapacité de 80 %,

les bénéficiaires de pensions d’invalidité spécifiques,

les couples soumis à imposition commune remplissant les critères (chaque membre pouvant être pris en compte).

Ces mesures visent à permettre à davantage de personnes éligibles de profiter de l’allègement fiscal prévu, tout en garantissant une équité fiscale.