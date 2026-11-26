À la veille du Conseil européen des 26 et 27 novembre 2026, Emmanuel Macron a reçu les représentants des syndicats agricoles à l’Élysée. Face aux perspectives de réduction des financements européens, le président de la République entend préserver l’intégralité de l’enveloppe française de la politique agricole commune (PAC). Une bataille budgétaire qui soulève, au-delà de la question des subventions, celle de la souveraineté alimentaire.

Mercredi 25 novembre, Emmanuel Macron a réaffirmé son exigence de voir préservés les 66,25 milliards d’euros de crédits européens dont bénéficie actuellement la France au titre de la politique agricole commune. Le chef de l’État fait du maintien de cette enveloppe une condition essentielle à un accord sur le prochain budget européen, couvrant la période 2028-2034.

Cette position intervient alors que les propositions budgétaires européennes suscitent une vive inquiétude au sein de la profession agricole.

Plus de 15 milliards d’euros en jeu pour la France

Première bénéficiaire de la PAC, la France dispose actuellement d’une enveloppe de 66,25 milliards d’euros sur la période 2021-2027, soit une moyenne de 9,46 milliards d’euros par an. Ces financements constituent un soutien essentiel à l’équilibre économique de nombreuses exploitations.

Or, selon un rapport du Sénat et les déclarations de la ministre de l’Agriculture, Annie Genevard, la proposition budgétaire européenne pour la période 2028-2034 prévoit de sanctuariser seulement 50,9 milliards d’euros pour l’agriculture française sur sept ans, soit l’équivalent de 7,27 milliards d’euros par an. Cela représente une diminution de près de 23 % en euros courants par rapport à l’enveloppe actuelle.

Ce montant constitue toutefois un plancher et non une enveloppe définitive. La France pourrait mobiliser des crédits européens complémentaires, mais ceux-ci ne seraient pas exclusivement réservés à l’agriculture. Leur attribution dépendrait donc d’arbitrages entre différentes politiques publiques.

Une remise en question du caractère commun de la politique agricole

Au-delà des montants, c’est l’architecture même du futur budget européen qui inquiète les organisations professionnelles. La réforme envisagée prévoit de regrouper plusieurs financements européens, notamment ceux consacrés à l’agriculture et à la cohésion territoriale, au sein de plans de partenariat nationaux et régionaux.

Si cette évolution permettrait à chaque gouvernement d’adapter ses dépenses à ses propres priorités, elle fait également craindre une fragmentation du soutien agricole et de nouvelles distorsions de concurrence entre les exploitants européens, selon les moyens et les choix budgétaires de leurs États respectifs.

Alors que les besoins de financement augmentent dans les domaines de la défense, de l’innovation et de la compétitivité industrielle, l’agriculture risque ainsi de se retrouver en concurrence avec d’autres secteurs stratégiques. Une mobilisation agricole est organisée ce jeudi 26 novembre à Bruxelles pour défendre le financement de la future PAC.

La PAC, un instrument de puissance économique

Cette bataille budgétaire fait directement écho aux travaux d’Étienne Lombardot, auteur de Gagner par l’agriculture – Nouveau champ de bataille économique et informationnel, publié en juin 2026 chez VA Éditions. Dans son ouvrage, l’auteur analyse les réformes successives de la PAC depuis 1992 comme un désarmement progressif des leviers de puissance agricole française. Le recul du soutien par les prix, le découplage des aides et l’évolution des règles communautaires ont, selon lui, contribué à fragiliser le modèle productif français.

Consacrant plusieurs pages à la préparation de la PAC 2028-2034, Étienne Lombardot insiste sur la nécessité pour la France de ne plus aborder les négociations européennes dans une posture simplement réactive. « Aucun ajustement de la PAC ne doit entraîner une baisse nette de la capacité productive française dans les secteurs agricoles stratégiques sans contrepartie normative ou logistique », écrit-il.

L’auteur ne préconise pas une opposition systématique entre Paris et Bruxelles. Il invite au contraire la France à transformer les instruments communautaires en leviers de puissance, en orientant notamment les financements européens vers la consolidation des filières stratégiques, des infrastructures logistiques et des capacités industrielles.

Préserver les aides, mais aussi reconstruire une stratégie agricole

La sanctuarisation du budget de la PAC constitue donc un enjeu qui dépasse la seule question du revenu des exploitants. Elle concerne également la capacité de la France à préserver son appareil productif, à réduire ses dépendances et à maintenir son influence sur les marchés internationaux.

Pour Étienne Lombardot, la souveraineté alimentaire ne peut se résumer à la capacité de produire suffisamment pour nourrir une population. Elle suppose également de maîtriser les chaînes de valeur agricoles, les approvisionnements en intrants, les outils de transformation et les infrastructures logistiques. Le financement européen doit ainsi s’inscrire dans une stratégie agricole nationale de long terme.

À l’approche du Conseil européen des 17 et 18 décembre, l’exécutif français doit encore transformer ses engagements en garanties budgétaires concrètes. Mais au-delà du maintien des 66,25 milliards d’euros, une autre question mérite d’être posée : quelle stratégie agricole la France entend-elle financer avec ces moyens ?

L’Europe entend renforcer son autonomie stratégique. Encore faut-il qu’elle n’oublie pas l’une de ses conditions premières : la capacité à produire sa propre alimentation.