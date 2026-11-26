Le 25 novembre 2026, quatre ministres ont signé trois feuilles de route à Nevers, dans la Nièvre, pour lancer la sortie progressive du gaz dans 109 territoires français. Aucun ménage ne sera contraint de changer de chauffage : l’État prévoit une prime pouvant atteindre 1.000 euros pour ceux qui feront déposer durablement leur compteur, à partir de mars 2027.

Le maintien du gaz reste possible pour chaque foyer

« Il ne s’agit pas d’obliger les gens à sortir du gaz, on est sur quelque chose qui est complètement incitatif », précise le ministère de l’Énergie dans son guide publié le 25 novembre. Désignés en septembre 2026, les 109 territoires regroupent 6.700 communes et 14 millions d’habitants. Ils comprennent notamment des secteurs de Flandre et de Strasbourg, la Corse et des zones rurales comme Nègrepelisse, dans le Tarn-et-Garonne.

Le guide rappelle que « La législation actuelle ne permet pas d’interrompre la fourniture de gaz aux consommateurs. » Une modification de la loi aurait pu susciter une opposition politique et sociale, dans un pays où 39 % des logements se chauffent encore au gaz. En pratique, une conduite ne pourra être fermée que lorsque tous les foyers qu’elle dessert auront cessé d’utiliser cette énergie. Un seul abonné souhaitant la conserver suffit donc à maintenir la conduite en service.

Une prime cumulable avec les autres aides

Portée par l’Ademe et financée par 100 millions d’euros de certificats d’économies d’énergie (CEE), la prime doit couvrir une partie du coût du changement de chauffage. Son montant peut atteindre 1.000 euros par logement, sur présentation d’une attestation de dépose durable du compteur. Elle s’ajoute à MaPrimeRénov’, aux aides locales et aux CEE classiques. Pour l’installation d’une pompe à chaleur, les aides peuvent dépasser 70 % du coût pour les ménages modestes et atteindre 90 % pour les ménages très modestes.

Une pompe à chaleur coûte entre 8.000 et 15.000 euros selon la configuration du logement. Le coût des travaux et l’attachement de certains ménages à leur chaudière au gaz figurent parmi les freins au changement. Au printemps 2026, avant l’annonce du plan, 870 foyers quittaient déjà le gaz chaque jour.

Des conduites fermées rue par rue, au plus tôt fin 2027

Seuls les habitants des territoires désignés peuvent bénéficier du dispositif. Ces zones ont été retenues selon la densité de consommation de gaz, l’état du réseau et la capacité du réseau électrique à accueillir de nouvelles pompes à chaleur. Les collectivités locales doivent finaliser leurs feuilles de route en décembre 2026 avec GRDF et Enedis, en repérant rue par rue les secteurs prioritaires. Les premières fermetures de conduites sont envisagées fin 2027 ou début 2028, après les études et l’accompagnement des habitants.

Les ménages peuvent remplacer leur chauffage au gaz par une pompe à chaleur air-eau ou air-air, un chauffage électrique direct ou, là où il existe, un raccordement à un réseau de chaleur urbain. Le gouvernement organise des achats groupés pour réduire le coût des équipements et garantir la qualité des installations. Les collectivités mobilisent aussi des conseillers France Rénov’, chargés d’aider les ménages à choisir une solution, à estimer leurs aides et à trouver des artisans certifiés RGE (Reconnu Garant de l’Environnement).

Une fois le nouveau chauffage installé, le ménage demande à GRDF la dépose définitive du compteur. L’attestation correspondante ouvre droit à la prime, disponible à partir de mars 2027. Le programme « Maison électrique » est soumis à consultation publique jusqu’au 16 décembre 2026 afin de finaliser les modalités de versement.

De 39 % à 10 % de logements chauffés au gaz d’ici 2050

Le gouvernement veut ramener de 39 % à 10 % la part des logements français chauffés au gaz d’ici 2050. La consommation de gaz a déjà baissé de 30 % depuis 2017. Le ministère de l’Énergie pose la question du maintien des infrastructures : « Quelle est la rentabilité d’une infrastructure qui s’amortit sur cinquante ans quand une grande majorité des consommateurs ne seront plus là dans dix ou vingt ans ? » Le réseau et son entretien représentent déjà 30 % de la facture de gaz ; cette part pourrait augmenter si les départs s’accélèrent.