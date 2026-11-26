Le Comité économique des produits de santé annonce une hausse de 7 centimes par boîte de paracétamol fabriqué en France à partir du 1er juillet 2027. Derrière ce micro-ajustement tarifaire se cache une stratégie de relocalisation industrielle et de souveraineté sanitaire, après des années de gel des prix et de dépendance aux approvisionnements asiatiques.

Une hausse de 9,2 % du prix de sortie d’usine

Le paracétamol compte parmi les molécules les plus consommées en France, notamment sous les marques Doliprane, Dafalgan et Efferalgan. À partir de juillet 2027, les boîtes produites sur le territoire national verront leur prix officiel augmenter de 7 centimes. Pour un Doliprane actuellement vendu 2,18 euros en pharmacie, la différence sera perceptible à l’achat.

Le prix de sortie d’usine, facturé par le fabricant au distributeur, passera de 76 centimes à 83 centimes, soit une hausse de 9,2 %. En juillet 2026, le CEPS demandait au contraire une baisse de 13,04 %, contestée par Upsa et Opella. « On a reçu le courrier le jeudi soir, à 19 heures, moins de cinq mois avant la production des premières boîtes 100% françaises avec la relocalisation du principe actif. C’est incompréhensible », avait réagi Opella, fabricant du Doliprane.

Des coûts de production français plus élevés

Depuis la fin des années 1990, l’industrie pharmaceutique occidentale a progressivement déplacé sa production vers la Chine et l’Inde. Les crises sanitaires récentes ont mis en évidence sa dépendance aux chaînes d’approvisionnement asiatiques. En 2021, Upsa et Opella se sont engagés à acheter exclusivement leurs principes actifs au chimiste français Seqens ; en contrepartie, le gouvernement a gelé les baisses de prix alors envisagées.

Trois ans après cet accord, les fabricants tenaient leur engagement et les usines françaises fonctionnaient. Leurs coûts de production restent toutefois supérieurs à ceux des sites asiatiques. Depuis 2021, l’inflation et la hausse des dépenses d’énergie, de salaires et de logistique ont pesé sur les marges. La revalorisation de 7 centimes ne porte pas pour autant les tarifs français au niveau de ceux pratiqués ailleurs en Europe. Virginie Beaumeunier, présidente du CEPS, a confirmé : « Les [comprimés de] paracétamol fabriqués en France verront in fine leur prix augmenter. » La durée de conservation des médicaments a fait l’objet de notre précédent article sur l’extension de validité de certains médicaments.

Un prix officiel identique, des remises selon l’origine

Le CEPS fixe les prix des médicaments remboursables. Pour le paracétamol, il alignera les prix officiels de toutes les marques, que les boîtes soient fabriquées à Lisieux ou à Bombay. « Le prix officiel de toutes les marques de paracétamol sera aligné pour éviter que le pharmacien soit incité à délivrer le plus cher », précise Virginie Beaumeunier.

En revanche, les fabricants dont les médicaments ne sont pas produits en France devront consentir des remises confidentielles à l’Assurance maladie. « Nous demanderons des remises aux industriels dont les médicaments ne sont pas fabriqués en France », confirme la présidente du CEPS. Le prix affiché sera donc le même, mais le coût net pour l’Assurance maladie variera selon l’origine des boîtes.