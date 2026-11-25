La directive européenne 2025/2205 relève de 3,5 à 4,25 tonnes le poids maximal de certains véhicules accessibles avec un permis B, soit 750 kg supplémentaires. Adoptée le 22 octobre 2025 et publiée au Journal officiel le 5 novembre, elle prévoit un accès sans formation supplémentaire aux véhicules électriques, à hydrogène ou au GNV après deux ans de permis. Les camping-cars de plus de 3,5 tonnes sont, eux, présentés comme soumis à une formation quelle que soit leur motorisation.

750 kg de marge pour les utilitaires propres

Fixé en 1975, le plafond de 3,5 tonnes pèse sur les utilitaires électriques, dont les batteries lithium-ion ajoutent 400 à 600 kg par rapport à un modèle thermique équivalent. Les équipements embarqués augmentent aussi le poids des véhicules de voyage. « Entre le poids des batteries sur les utilitaires électriques et l’accumulation d’équipements à bord des véhicules de voyage, le risque de rouler en surcharge légale devenait quotidien », résume la justification officielle de la réforme.

Avec la nouvelle limite, un livreur au volant d’un fourgon électrique de 4 tonnes pourrait charger 200 kg de marchandises supplémentaires sans changer de permis ni suivre de formation. Pour les constructeurs, l’extension à 4,25 tonnes supprime la pénalité de poids liée aux motorisations alternatives. Renault, Stellantis et Volkswagen pourraient ainsi proposer des utilitaires électriques d’une charge utile comparable à celle de leurs équivalents diesel, sans que l’acheteur ait à obtenir un permis C1.

Des conditions différentes selon les véhicules

Mercedes-Benz commercialise déjà un eSprinter dont le PTAC atteint 4,25 tonnes. Ford, avec l’E-Transit Custom, et Iveco, avec le Daily Electric, sont également concernés par l’élargissement de l’accès aux titulaires du permis B ayant au moins deux ans d’ancienneté. La règle couvre aussi les fourgons à hydrogène, encore marginaux mais envisagés pour les longues distances, ainsi que les véhicules au GNV, utilisés notamment dans le transport urbain. Elle lève pour ces constructeurs un obstacle qui pesait sur la rentabilité de leurs investissements en recherche et développement.

Les camping-cars thermiques de plus de 3,5 tonnes restent soumis à une autre condition : une formation spécifique pour accéder à la limite de 4,25 tonnes. Début novembre 2026, Jean-Michel Brard, député de Loire-Atlantique, a interpellé le ministre des Transports à ce sujet. « Un camping-car de 4,25 tonnes possède exactement le même gabarit extérieur qu’un modèle de 3,5 tonnes. » Il redoute qu’une épreuve pratique sur véhicule poids lourd limite l’accès à la formation : « Si la France exige une épreuve pratique sur des camping-cars poids lourds spécifiques, trop peu d’auto-écoles disposeront du matériel nécessaire, ce qui ferait grimper les prix et créerait de longs délais d’attente », a-t-il prévenu. Des constructeurs comme Pilote ou Rapido pourraient alors voir des clients renoncer aux modèles de plus de 3,5 tonnes si la formation s’avère trop chère ou difficile d’accès.

Encore rares en 2026, les camping-cars électriques comprennent déjà un modèle de 4 tonnes annoncé avec 400 km d’autonomie par le constructeur allemand Iridium. Une présentation de la réforme affirme que ces camping-cars échappent à la formation obligatoire. Cette affirmation ne concorde pas avec la condition de formation énoncée pour les camping-cars quelle que soit leur motorisation. L’électrique coûte, selon les chiffres avancés, 30 à 40 % de plus à l’achat ; les premières projections évaluent l’économie éventuelle sur la formation entre 500 et 800 euros. Pour les loueurs, la possibilité de proposer un modèle électrique de 4,25 tonnes sans formation préalable du client constituerait un argument commercial, si cette exemption s’applique.

La formation envisagée en France

En septembre 2026, la Délégation à la sécurité routière (DSR) a réuni des représentants du secteur et la Fédération Française des Campeurs, Caravaniers et Camping-caristes (FFCC). Le format envisagé s’inspire de la formation B96 pour les remorques : sept heures de théorie et de pratique, sans examen final. Le coût pourrait osciller entre 400 et 700 euros, selon le nombre de formateurs habilités. Les auto-écoles souhaitant la proposer dès novembre 2027 devraient acquérir des camping-cars d’occasion de 4 tonnes ; des centres spécialisés pourraient apparaître dans des régions touristiques comme la Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Une application française annoncée pour novembre 2027

Le ministère de l’Intérieur a confirmé que la France comptait transposer la directive dès le 26 novembre 2027, un an avant l’échéance européenne prévue pour les camping-cars et deux ans avant son application complète, fixée au 26 novembre 2029. Cette anticipation est présentée comme un moyen de placer la France parmi les premiers marchés de la mobilité décarbonée. Les constructeurs français pourraient tester leurs modèles sur le marché national avant leurs concurrents allemands ou italiens. Les loueurs, dans un pays qui représente 25 % du marché européen du camping-car, pourraient renouveler leurs flottes plus tôt et attirer une clientèle internationale.

Du côté des fournisseurs, Saft et Forsee Power anticipent davantage de commandes de batteries lithium-ion pour les utilitaires électriques de grande capacité. Le fabricant de châssis renforcés AL-KO adapte ses gammes aux nouvelles charges. Les constructeurs automobiles américains, déjà sollicités pour d’autres projets stratégiques, suivent aussi les évolutions réglementaires européennes, susceptibles d’inspirer de futures normes outre-Atlantique.

Pour les conducteurs, dépasser 3,5 tonnes implique d’autres règles : les véhicules de plus de 3,5 tonnes basculent aux règles des poids lourds. Les vitesses sont limitées à 110 km/h sur autoroute, 100 km/h sur voie rapide et 80 km/h sur route ; disques de vitesse et autocollants « Angles Morts » deviennent obligatoires, et les péages passent en classe 3. Pour un camping-cariste, ces péages pourraient coûter 200 à 300 euros de plus par an. Les assureurs ajustent également leurs tarifs, avec des primes majorées de 10 à 15 % au-delà de 3,5 tonnes.