Pour une mère de deux enfants, quitter un conjoint violent représente 16 842 euros de dépenses sur trois mois, selon un rapport de la Fondation des Femmes publié le 24 novembre 2026. C’est l’équivalent de onze mois de salaire net pour une femme qui gagne 1 500 euros par mois. En 2025, les forces de l’ordre ont enregistré 285 000 victimes de violences conjugales, soit 5 % de plus qu’en 2024.

Logement, justice et soins : le coût du départ

Dans le cas d’une mère de deux enfants, la Fondation chiffre le relogement à 7 044 euros sur trois mois : nuits d’hôtel en urgence, dépôt de garantie, frais d’agence et équipement du nouveau foyer. Elle compte aussi 6 800 euros de frais de justice pour demander une ordonnance de protection et engager un divorce, 2 000 euros de soins psychologiques, rarement remboursés intégralement par la Sécurité sociale, et 1 000 euros de dépenses courantes, notamment pour les vêtements, les fournitures scolaires et les déplacements. « Ce que les victimes paient de leur poche, c’est aussi ce que l’État, la solidarité, les assurances ou les mutuelles ne financent pas », souligne Anne-Cécile Mailfert, présidente de la Fondation des Femmes.

Pour une femme sans enfant, le montant estimé est de 14 154 euros. Les frais de justice restent à 6 800 euros et les soins psychologiques à 2 000 euros. Le relogement revient à 5 345 euros, environ 1 700 euros de moins qu’avec des enfants, le logement et son équipement étant plus petits. Avec un revenu net de 1 500 euros par mois, ce montant équivaut à neuf mois et demi de salaire. Le coût du départ contribue à expliquer pourquoi seules 13 % des victimes portent plainte.

Le logement est le premier poste de dépense. Faute de places en hébergement d’urgence, des victimes passent plusieurs semaines à l’hôtel, pour 50 à 80 euros la nuit. Selon les villes, le dépôt de garantie demande ensuite 800 à 1 600 euros, soit un à deux mois de loyer d’avance ; les frais d’agence ajoutent 600 à 1 000 euros et l’équipement du foyer — literie, électroménager, vaisselle — 1 500 à 2 500 euros. Dans l’Ain, 2 538 femmes ont été victimes de violences conjugales en 2025. Les structures d’hébergement y restent saturées ; faute de moyens, les associations refusent 43 % des demandes d’accompagnement.

Les femmes au chômage subissent deux fois plus de violences

Les femmes au chômage subissent deux fois plus de violences conjugales que celles qui travaillent. Sans ressources propres, il est difficile de mettre de l’argent de côté, de louer un logement ou d’avancer des frais de justice. « Les violences touchent toutes les classes sociales, mais elles les touchent différemment selon la situation économique des femmes. Celles qui ont des ressources propres ou un entourage peuvent partir à un coût beaucoup moins fort que celles qui sont les plus précaires », explique Floriane Volt, directrice du plaidoyer à la Fondation des Femmes.

La violence économique peut s’ajouter aux violences physiques et psychologiques : confiscation des revenus, interdiction de travailler ou contrôle des dépenses. Après des années d’isolement, retrouver un emploi prend du temps, tandis que les dépenses commencent dès le départ.

Des aides limitées et des associations saturées

L’Aide Universelle d’Urgence (AUU) verse en moyenne 886 euros aux victimes de violences, mais seules 14 % des femmes éligibles l’ont effectivement perçue en 2024. Mon Soutien Psy rembourse huit séances de psychologue par an, un nombre insuffisant pour traiter un psychotraumatisme complexe. Les 7 000 places d’hébergement d’urgence disponibles au niveau national sont saturées en permanence. Les délais d’attente s’allongent et les procédures judiciaires augmentent de 5% chaque année.

« C’est à l’auteur des violences de quitter le domicile familial, pas à la victime », rappelle Anne Gaches, procureure de la République à Saint-Étienne. Dans les faits, les ordonnances d’éloignement tardent et des femmes partent en urgence. Durant l’été 2026, les associations d’accompagnement ont refusé 4 000 femmes et enfants, autant que sur l’ensemble de l’année 2025. Dans la Loire, SOS Violences conjugales 42 accompagne 800 personnes par an ; une baisse de ses financements menace l’un de ses 32 postes. Les budgets publics n’augmentent pas au rythme de la demande.

Faute de solution durable, des victimes reviennent chez leur agresseur avant de tenter à nouveau de partir. En 2025, 111 femmes ont été tuées par leur conjoint ou ex-conjoint, contre 107 en 2024. Les entreprises commencent à prendre conscience de leur rôle, mais les solutions structurelles tardent.

Les recours pour les victimes et leurs proches

Le 3919, Violences Femmes Info, répond gratuitement et anonymement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En cas d’urgence, le 17 permet de joindre la police ou la gendarmerie. Les associations locales proposent un accompagnement juridique, psychologique et administratif ; malgré leur saturation, les centres d’hébergement d’urgence restent prioritaires pour les personnes en danger immédiat.

Pour préparer un départ, les démarches mentionnées comprennent l’ouverture d’un compte bancaire séparé, la constitution d’une épargne cachée et la copie des documents administratifs. Les discriminations économiques envers les femmes aggravent leur vulnérabilité. Certaines victimes obtiennent aussi l’appui de leur employeur, qui peut adapter les horaires ou faciliter une mutation. La prise en charge des auteurs de violences fait également partie des mesures de prévention : à Nouméa, un centre affiche 85% d’occupation avec 11 à 13% de récidive après suivi, contre 38 % sans accompagnement.