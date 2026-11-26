De mars 2019 à mars 2023, Givaudan, Firmenich et IFF ont échangé des informations commerciales sensibles et coordonné leurs stratégies tarifaires, notamment dans leurs relations avec Unilever, leur principal client. Restée hors des radars des autorités de concurrence pendant quatre ans, l’entente a donné lieu à une enquête internationale sans précédent associant la Commission européenne, l’autorité britannique de la concurrence et les régulateurs suisses.

Quatre ans de coordination sur les prix et les négociations

Un cartel permet à des entreprises concurrentes de s’accorder secrètement sur leurs prix, de se répartir des clients ou d’échanger des données stratégiques, au lieu de décider chacune de leur conduite commerciale. Les groupes suisses Givaudan et Firmenich, ainsi que l’américain IFF, comptent parmi les principaux fournisseurs mondiaux de fragrances utilisées dans les cosmétiques, les détergents et les lessives. Leur place sur ce marché facilitait, selon l’article, une coordination discrète.

Les trois industriels ont entretenu des contacts réguliers pendant quatre ans. Selon la Commission européenne, ils ont synchronisé leurs augmentations de prix et coordonné leurs positions lors des négociations contractuelles, en particulier avec Unilever, principal acheteur de fragrances. « Pendant des années, ils ont échangé des informations sur leurs prix, leurs coûts et d’autres données commercialement sensibles. Cette pratique a vraisemblablement nui à leurs clients », a déclaré Teresa Ribera, vice-présidente de la Commission chargée de la Concurrence.

Les échanges concernaient notamment les grilles tarifaires avant leur communication aux clients, les coûts de production et les prévisions relatives aux matières premières. Les autorités ont aussi relevé des discussions sur la manière de négocier avec Unilever. Entre 2021 et 2023, les groupes ont discuté ensemble du montant et du calendrier de hausses de prix liées à l’énergie, dont le renchérissement pesait sur la production chimique en Europe. Teresa Ribera dénonce cette pratique : « Il est possible que des consommateurs, partout en Europe, aient payé leurs achats plus cher. Cela est inacceptable. »

Des perquisitions coordonnées dans plusieurs pays

Le 14 mars 2023, des équipes de la Commission européenne ont mené des inspections inopinées dans les sièges et bureaux des trois groupes, dans plusieurs pays. Ordinateurs, serveurs, messageries internes et documents papier ont été examinés. L’opération coordonnée a mis au jour des échanges entre cadres dirigeants, des tableaux comparatifs de prix et des comptes rendus de réunions bilatérales. Les entreprises ont ensuite reconnu les faits et coopéré avec les enquêteurs.

La Commission européenne a enquêté sur les pratiques dans l’Union, tandis que la Competition and Markets Authority (CMA) britannique a examiné celles concernant le Royaume-Uni. Les autorités suisses ont partagé des informations avec Bruxelles et facilité les perquisitions. La justice américaine a également été informée. Givaudan a, de son côté, fait état d’enquêtes en cours au Brésil, au Mexique et en Inde ; le groupe a provisionné 375 millions de francs suisses pour couvrir d’éventuelles sanctions.

Des amendes réduites après la coopération des trois groupes

Les amendes atteignent 471,9 millions d’euros dans l’Union européenne et 101 millions d’euros au Royaume-Uni. Aucun des trois industriels n’avait dénoncé l’entente avant les perquisitions de mars 2023. Tous ont toutefois reconnu les faits et apporté des éléments complémentaires, obtenant une réduction de 10 % de leurs amendes européennes. Sans cette coopération, celles-ci auraient totalisé 524 millions d’euros. Le régime de clémence prévoit par ailleurs une immunité totale pour la première entreprise qui dénonce spontanément un cartel.

Givaudan reçoit l’amende la plus élevée : 252,36 millions d’euros dans l’Union européenne et 48 millions au Royaume-Uni. Viennent ensuite Firmenich, avec respectivement 137,69 et 25 millions d’euros, puis IFF, avec 81,91 et 29 millions d’euros. Ces montants tiennent compte des parts de marché et de l’intensité de la participation de chaque groupe.

Givaudan a annoncé le départ de Maurizio Volpi, responsable de sa division Parfum & Beauté pendant 26 ans, ainsi que celui d’un second cadre dirigeant. « Bien que les faits aient été circonscrits à deux personnes, les comportements identifiés par les autorités de concurrence étaient inacceptables et ne reflètent pas les valeurs ou les standards que nous attendons chez Givaudan », a déclaré le patron du groupe, Christian Stammkoetter. Les trois industriels ont également renforcé leurs programmes internes de conformité, sous la surveillance des autorités européennes.