Air France : ces boissons disparaissent des cabines premium

Air France ne réserve plus la promotion du savoir-faire français à ses menus, ses champagnes ou ses arts de la table. Depuis le 3 juin 2026, la compagnie met en avant des jus biologiques, des limonades artisanales, des tonics et des boissons au gingembre produits par des maisons françaises auprès de ses voyageurs les plus aisés.

Air France mise sur les boissons françaises pour renforcer son offre premium

La montée en gamme d’une compagnie aérienne ne passe pas uniquement par la taille des sièges ou l’aménagement des salons. Elle se joue aussi dans les produits servis pendant le voyage. Air France l’applique désormais à une catégorie longtemps dominée par les grandes marques internationales : les boissons froides sans alcool.

La nouvelle sélection concerne les cabines Business et La Première des vols moyen et long-courriers au départ de Paris, ainsi que les salons de la compagnie. Elle est proposée depuis le 3 juin 2026, rapporte Le Figaro. Schweppes Tonic, Fuze Tea et Sprite disparaissent de cette offre au profit de références françaises.

Air France ne présente pas ce changement comme une simple rotation de fournisseurs. La décision s’inscrit dans une stratégie commerciale plus large, fondée sur l’association entre le voyage haut de gamme et l’image de la France.

La compagnie résume cette ambition en affirmant vouloir « offrir le meilleur de la France à ses clients et faire rayonner l’élégance toujours plus haut ». Cette formule accompagne notamment sa campagne publicitaire consacrée à la montée en gamme, lancée en mars 2026.

Après les chefs étoilés, les vins français, le champagne et la vaisselle conçue par de grandes maisons, les sodas et les jus deviennent donc à leur tour des instruments de différenciation.

Maison Patrick Font, Hysope et Vitamont montent à bord

La nouvelle carte varie selon la cabine. En La Première, Air France a choisi les pur jus biologiques de la Maison Patrick Font. Les passagers peuvent notamment commander des jus d’orange blonde, de pomme et de tomate rouge.

La même maison fournit un thé vert glacé biologique aux saveurs de passion et de menthe, ainsi qu’une boisson pétillante au gingembre. La sélection comprend également la Limonade d’Antan de Maison Vitamont et un tonic de la marque La French s’il vous plaît, selon Le Figaro.

En Business, Air France propose des jus biologiques Vitamont, un thé glacé à la pêche, une Ginger Ale Délicate biologique produite par Hysope, une limonade artisanale biologique Lorina et le même tonic français. Le soda au gingembre fait son entrée dans la carte après avoir été demandé par des clients de la compagnie, précise le quotidien.

Le choix de ces marques révèle un positionnement assez précis. Air France ne cherche pas seulement des entreprises domiciliées en France. Elle retient des produits capables d’alimenter un discours autour du bio, de l’artisanat et de l’origine des recettes.

Cette orientation offre aussi une exposition inhabituelle aux fabricants sélectionnés. Une bouteille ou une canette servie dans un salon international ou dans une cabine Business peut être découverte par des voyageurs venus de nombreux pays. Les vols deviennent ainsi un canal de présentation pour des marques moins mondialisées que Schweppes ou Fuze Tea.

Air France se décrit d’ailleurs comme une « ambassadrice de la gastronomie et du savoir-faire français à travers le monde ». La compagnie rappelle qu’elle collabore avec des chefs renommés en La Première et en Business et qu’elle confie sa carte de vins et de champagnes à Xavier Thuizat, Meilleur Sommelier de France 2022 et Meilleur Ouvrier de France en sommellerie 2023.

Coca-Cola reste incontournable malgré le changement de boissons

Le renouvellement de la carte connaît toutefois une limite très visible. Coca-Cola demeure proposé à bord en version Goût Original et Zéro Sucres. La marque américaine devient ainsi l’exception assumée d’une sélection présentée comme française.

Ce maintien est d’autant plus notable que deux autres marques liées au groupe Coca-Cola, Sprite et Fuze Tea, quittent la carte. Air France semble donc distinguer la boisson emblématique du groupe de ses autres références.

La compagnie n’a pas détaillé les critères qui ont justifié cette décision. La notoriété internationale de Coca-Cola et les habitudes des voyageurs constituent néanmoins des explications commerciales plausibles. Supprimer une marque disponible dans la plupart des grands hôtels, restaurants et aéroports du monde pourrait être plus risqué que de remplacer un thé glacé ou un tonic.

Cette exception met en évidence l’arbitrage auquel sont confrontées les entreprises qui souhaitent privilégier une offre nationale tout en s’adressant à une clientèle mondiale. Air France peut valoriser des producteurs français sur une grande partie de sa carte, mais conserve un produit que les passagers identifient immédiatement, quelle que soit leur nationalité.

La présence de Coca-Cola évite également que la transformation de l’offre ne soit perçue comme une rupture complète avec les références habituelles. La compagnie introduit des marques françaises sans éliminer l’un des principaux repères de consommation du transport international.

La carte des boissons prolonge la montée en gamme d’Air France

Le changement intervient alors qu’Air France multiplie les initiatives destinées à renforcer l’identité française de ses services. La compagnie a notamment dévoilé une nouvelle collection de cocktails conçue par le mixologue Matthias Giroud pour ses vols long-courriers.

En Business, la création Quintessence associe du cognac français, du vermouth rouge, un amer alpin et une note de figue. En Premium et en Economy, L’instant Cassis revisite le kir avec du chardonnay, du cassis de Bourgogne et de la fleur de sureau. Air France souligne que ces cocktails reposent sur des ingrédients français et permettent de célébrer « l’art de la mixologie et le savoir-faire renommé de la France ».

La compagnie avait également lancé en mars 2026 une campagne destinée à accompagner de nouveaux services, parmi lesquels le wifi à haut débit, un surmatelas en Business et le champagne servi dans toutes les cabines. Air France présente explicitement ces investissements comme les composantes d’une expérience plus haut de gamme.

Les boissons non alcoolisées occupent une place moins spectaculaire que les nouvelles suites de La Première ou les menus signés par de grands chefs. Elles sont néanmoins consommées par davantage de passagers et reviennent plusieurs fois pendant un vol. Leur remplacement permet donc à Air France de rendre sa stratégie visible dans des gestes très ordinaires du service à bord.

La compagnie transforme ainsi chaque verre en support de marque. Le passager ne reçoit plus seulement un tonic, une limonade ou un jus de fruits : il se voit proposer un produit censé prolonger l’univers français construit autour de la cabine, du repas et du salon.