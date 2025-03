Voyager confortablement en Éco ? Air France a trouvé le moyen… de vous le faire payer

Air France innove avec le lancement de sa nouvelle offre Economy Comfort, pensée pour améliorer le confort des passagers en classe Economy. Alors que la concurrence se fait de plus en plus sentir dans le monde de l’aviation, cette initiative vise à satisfaire ceux qui cherchent à voyager mieux sans passer en classe Premium. Cette annonce marque un tournant stratégique pour la compagnie, qui continue de diversifier ses services pour toucher un public toujours plus large.

Une offre boostée pour plus de bien-être

L’Economy Comfort se démarque par plusieurs caractéristiques pour rendre le voyage plus agréable. Les sièges offrent plus d’espace pour les jambes et se trouvent à l’avant de la cabine Economy, garantissant ainsi une installation plus tranquille dès l’embarquement. En plus, ceux qui choisissent cette option bénéficient d’un embarquement prioritaire en zone 3, ce qui évite le stress de l’attente.

Côté restauration, Air France propose une offre plus qualitative sur certains vols, ce qui devrait plaire aux amateurs de bonne bouffe à bord. Cette attention aux détails montre l’engagement de la compagnie à offrir un service de qualité.

Quand et à quel tarif

Les réservations pour l’Economy Comfort débuteront le 6 mai 2025. Ce service est payant, mais reste moins cher que la classe Premium. Les tarifs varient en fonction des dates et des destinations choisies, offrant ainsi une flexibilité appréciable que vous planifiiez vos voyages longtemps à l’avance ou à la dernière minute.

À noter que cette option permet aux passagers d’éviter des frais supplémentaires lors du choix de leur siège au moment de la réservation. C’est une évolution marquante depuis le 11 février, date à laquelle les voyageurs ayant opté pour le tarif Light ne peuvent plus choisir gratuitement un siège standard.

Plusieurs options pour tous les goûts

Parallèlement à l’Economy Comfort, Air France continue de proposer différentes options comme :

Le Siège Duo

Le Siège à l’avant

Le Siège libre

Le Siège avec espace pour les jambes

Chaque option répond à des besoins bien précis. Comme l’exprime la compagnie : « La segmentation est une tendance forte dans l’industrie, permettant de répondre aux attentes diverses des voyageurs ».

Cette approche sur mesure ne se limite pas uniquement aux offres payantes. Les membres Flying Blue Ultimate, Platinum et Club 2000 profiteront automatiquement de l’Economy Comfort dès l’achat de leur billet. Les membres Gold, quant à eux, pourront accéder à cette option gratuitement 72 heures avant le départ.

