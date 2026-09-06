Alerte orages : la foudre menace 12 départements et les pompiers se préparent au pire alors que les températures grimpent encore

Un risque d’orages accompagnés de foudre est annoncé pour le lundi 7 septembre 2026 dans une partie est et sud-est du pays, selon Keraunos, l’Observatoire français des tornades et des orages.

Ce risque survient après un week-end marqué par des températures très élevées, avec sept départements classés en vigilance orange canicule. Le sud de la France traverse une nouvelle période de chaleur tardive, alors que l’été météorologique vient tout juste de se terminer.

Un risque modéré cantonné aux Alpes et à l’Ardèche

Cinq départements affichent un risque modéré de foudre lundi, selon Keraunos : la Haute-Savoie, la Savoie, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes et une partie de l’Ardèche. Un risque plus faible s’étend par ailleurs sur une bande plus large, de l’est jusqu’au sud-est du territoire.

L’organisme précise que des conditions favorables à des orages peu organisés vont se maintenir dans l’air chaud sur le quart sud-est du pays dans l’après-midi, malgré une activité atmosphérique peu marquée en altitude. Les températures attendues lundi oscillent entre 20°C et 35°C sur l’ensemble du territoire, avec un pic annoncé du côté de Montélimar.

Cet épisode fait suite à une séquence plus large amorcée en fin de semaine. De l’air très chaud remonte depuis le nord-ouest de l’Afrique grâce à un flux de sud/sud-ouest en altitude, touchant particulièrement le sud du pays entre le 4 et le 6 septembre, avec des valeurs parfois records.

Le pic de chaleur est attendu dimanche 6 septembre. Le nord-ouest du pays conserve en revanche un air plus respirable, parfois frais le long des côtes de la Manche, sous une influence plus océanique.

Ce temps calme et ensoleillé tient à l’anticyclone des Açores, qui étend son influence vers la France depuis plusieurs jours. La situation doit toutefois changer dès le début de la semaine prochaine : une vaste zone dépressionnaire circulera de l’Atlantique vers le nord des îles britanniques puis vers la mer du Nord, tandis que l’anticyclone reculera vers l’ouest.

L’air océanique s’engouffrera alors plus franchement par le nord-ouest, repoussant la chaleur marquée vers la Méditerranée et la péninsule ibérique d’ici le 9 septembre. Cette rencontre entre air océanique plus dépressionnaire et air encore chaud en basses couches est propice à un risque d’orage sur le pays.

Dimanche 6 septembre, des orages parfois actifs devraient déborder de l’Atlantique vers le centre-ouest avant de se propager vers l’est dans la nuit. Ils resteraient le plus souvent modérés, avec des phénomènes localement forts non exclus sur le centre-ouest, pendant que quelques orages isolés et peu actifs pourraient se former sur les reliefs du sud.

Lundi 7 septembre, le risque se cantonnerait aux abords des reliefs du sud, notamment entre le Massif Central et les Alpes, avec des orages le plus souvent modérés, très localement forts, capables de produire des pluies intenses et des chutes de grêle localisées.

Entre mardi 8 et mercredi 9 septembre, un thalweg d’altitude balayera la France avec une arrivée plus franche d’air océanique. Mardi, le risque orageux devrait rester limité, alors qu’un front pluvieux débordera sur le nord-ouest. De la nuit de mardi à mercredi jusqu’à la journée de mercredi, des orages pourraient ensuite se former à l’avant puis au passage du front, des Pyrénées aux Alpes puis jusqu’à la Corse, ces régions bénéficiant d’une instabilité plus marquée. Des orages localement virulents ne sont pas exclus, mais la situation reste à confirmer.

Contrairement à la majorité des dégradations orageuses de fin d’été, le risque devrait rester assez limité sur une large partie du pays. C’est vers le sud-est qu’il devrait être le plus franc, là où le conflit entre air chaud et air plus frais en altitude sera le plus marqué. Pour l’heure, aucune dégradation particulièrement virulente et généralisée n’est attendue malgré le retour de l’air océanique après ce nouveau coup de chaud.

L’été 2026, déjà marqué par la canicule, n’a pas empêché l’apparition de perturbations violentes : Keraunos a recensé près de 600 000 éclairs en France durant le seul mois de juillet.