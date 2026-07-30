Canicule : trois départements en vigilance orange avant l’arrivée d’orages violents qui feront redescendre les températures

Le Doubs, le Jura et le Territoire de Belfort sont en vigilance orange canicule depuis hier minuit, selon Météo France. La décision intervient alors que le mercure grimpe déjà nettement depuis la veille dans toute la région.

Un pic de chaleur avant les orages de vendredi

Mardi, les températures dépassaient déjà 30°C dans tous les départements francs-comtois dès la mi-journée : 34°C à Dole, dans le Jura, 33°C à Besançon et à Vesoul, 31°C à Belfort, d’après Météo France. Le fondateur de Météo Franc-Comtoise, Ilyes Ghouil, évoquait alors un « retour fracassant de fortes chaleurs, d’ores et déjà proches des seuils caniculaires », avec des maximales attendues entre 33 et 36°C à l’ombre en plaine, 31 à 33°C sur les hauteurs et 28-29°C vers 1 100 mètres d’altitude.

Mercredi, jour d’entrée en vigilance orange, la hausse s’accentue encore. Météo France a enregistré jusqu’à 38°C à Dole, 36°C à Vesoul et Belfort, 35°C à Besançon. Ghouil parle d’une canicule brutale sur tout le département, avec des chaleurs atteignant 36 à 39°C sous abri en plaine l’après-midi. Il attribue ce réchauffement soudain à des rafales de sud-ouest proches de 30 à 40 km/h, sous un ciel presque sans nuages.

Jeudi, une nuit encore caniculaire précède une journée où les températures restent supérieures à 30°C, mais amorcent une légère baisse. Dole atteint 36°C, Besançon et Vesoul 35°C, Belfort 34°C. Le ciel se voile, la masse d’air commence à se déstabiliser, avec des rafales de sud-ouest proches de 40 km/h.

Le changement de temps s’opère vendredi 31 juillet. Les orages arrivent, le mercure retombe autour de 30°C sur toute la Franche-Comté. Les premiers éclairs sont attendus en Haute-Saône, dans le Territoire de Belfort et à la frontière suisse du Doubs, avant que le phénomène ne s’accentue en soirée en gagnant Besançon et le Jura. Les premières pluies devraient toucher Dole et le département du Doubs.

Le week-end s’annonce plus calme. Samedi 1er août, Météo France prévoit encore de faibles averses, possiblement orageuses selon Ghouil, avec des températures autour de 30°C. Dimanche 2 août, le mercure remonte de quelques degrés. Selon Ghouil, l’épisode caniculaire pourrait reprendre le 3 août, accompagné d’un soleil beaucoup plus écrasant, avec une porte de sortie qu’il juge difficile à dater à ce jour.

Comment les seuils de canicule sont calculés

Dans un entretien accordé à France 3 Franche-Comté, Ilyes Ghouil détaille les critères qui déclenchent une vigilance. « Le mot canicule a beaucoup été utilisé ces derniers temps », observe-t-il, ajoutant que le terme est devenu une inquiétude mais que « les vigilances canicules ne sont pas activées par hasard ».

Tout dépend d’abord des nuits. En Haute-Saône et dans le Territoire de Belfort, un épisode est qualifié de caniculaire lorsque, durant trois nuits d’affilée, les températures ne descendent pas sous 18°C, mesurées le matin. Dans le Doubs, le seuil nocturne monte à 19°C, et à 20°C dans le Jura. En journée, les seuils sont fixés à 33°C dans le Doubs et le Territoire de Belfort, et à 34°C dans le Jura et en Haute-Saône.

D’autres critères entrent en jeu, précise Ghouil : les tensions sanitaires dans les hôpitaux, la disponibilité de la ressource en eau, la durée des vagues de chaleur. Une préfecture peut ainsi déclencher une vigilance même sans que les seuils de température soient atteints, dès lors que la période de fortes chaleurs s’étend dans la durée.

Plus au sud et à l’est de la France, une trentaine de départements pourraient à leur tour être concernés par de puissants orages vendredi 31 juillet.