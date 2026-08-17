Canicule : seuls 6 départements du Sud-Est restent en vigilance orange, le reste de la France respire enfin après des jours étouffants

Six départements resteront en vigilance orange canicule lundi 17 août 2026 : l’Ardèche, la Drôme, le Vaucluse, le Gard, les Bouches-du-Rhône et le Var, rapporte BFMTV. Météo-France en a fait l’annonce dimanche 16 août, dans son bulletin de 16 heures.

Aucun département ne sera en revanche placé en vigilance orange orages ce même lundi.

L’épisode caniculaire recule progressivement, selon Météo-France, qui évoque un phénomène qui « régresse progressivement vers le sud-est du pays, où les fortes chaleurs perdurent jusqu’à mercredi ». Le mouvement de repli est net : dimanche, 28 départements étaient encore placés en vigilance orange canicule.

La fraîcheur se rapproche

Lundi à 6 heures, ce chiffre doit d’abord tomber à 16, avant de se réduire aux 6 départements du sud-est cités plus haut. Tout le reste du territoire basculera en vigilance verte ou jaune à cette même heure.

Dans ces 6 départements, les fortes chaleurs devraient se maintenir jusqu’à mercredi 19 août, d’après Météo-France.

Le prévisionniste précise que « la baisse des températures se poursuit et les très fortes chaleurs ne concernent plus que les régions méditerranéennes et la vallée du Rhône, où les maximales atteignent encore les 34 à 38 °C ». Ailleurs en France, les températures se situent entre 27 et 32 °C.

Le risque orageux s’atténue lui aussi. Aucun département ne figure en vigilance orange orages pour la journée de lundi.