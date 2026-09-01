Nouvelle canicule en septembre : la date est confirmée et ça arrive plus vite que prévu

Le signal se durcit d’heure en heure. Selon un relevé Selectra réalisé le 30 août 2026 au soir sur les 51 scénarios de l’ensemble du modèle européen ECMWF, via Open-Meteo, 98 % de ces scénarios dépassent 32 °C sur Toulouse le vendredi 4 septembre, avec une température médiane de 36 °C.

Une semaine plus tôt, le 28 août, un tiers seulement des scénarios franchissait ce seuil pour la même échéance. Un paramètre resté discret jusque-là a rejoint entre-temps les autres indicateurs : les températures nocturnes. Ce raidissement en deux jours est présenté comme le signe d’une configuration qui se verrouille. À six jours d’échéance, il s’agit désormais d’une prévision et non plus d’une simple tendance.

Un pic annoncé vendredi ou samedi, selon les modèles

Les sources ne s’accordent pas totalement sur le jour exact du maximum. Le météorologiste Guillaume Séchet, sur son site Météo-Paris, situe la bascule dès jeudi mais place le pic plutôt samedi, indiquant que la chaleur deviendra marquée dès jeudi. Le relevé Selectra du 30 août, lui, déplace désormais le sommet au vendredi 4 septembre, avec une médiane de 36 °C et 84 % des scénarios franchissant 35 °C, pointes hautes jusqu’à 40 °C.

Le météorologue Yann Amice, auprès du média Actu, détaille le mécanisme : à partir du 3 septembre, le courant-jet serait repoussé vers le nord, au niveau des îles Britanniques, tandis qu’une dorsale se renforcerait sur la Méditerranée. Les maximales grimperaient nettement dès le 4 septembre dans le Sud-Ouest, autour de 30 à 31 °C, avant un bond qu’il qualifie de particulièrement brutal entre le 4 et le 5.

Le samedi 5 septembre, jour du pic retenu par Yann Amice, les valeurs pourraient atteindre 37 à 39 °C, avec des pointes locales à 39 °C. La barre symbolique des 40 °C n’est pas exclue. « Cette configuration devrait ensuite se maintenir jusqu’aux 8 et 9 septembre », précise-t-il, ajoutant que le signal du pic est bien confirmé par les modèles ECMWF et AIFS.

Après le 5 septembre, une décrue progressive est envisagée, mais un autre signal, encore incertain, apparaît autour des 9 et 10 septembre : un talweg pourrait arriver par la Bretagne et soit effacer la dorsale résiduelle, soit au contraire l’amplifier vers l’est, un scénario qui commence tout juste à se dessiner dans le modèle AIFS.

Paris et Lille resteront largement à l’écart

L’épisode ne concernera pas tout le territoire de la même façon. Sur Lille, aucun des 51 scénarios étudiés par Selectra ne dépasse 32 °C, quel que soit le jour, avec une médiane plafonnant entre 21 et 23 °C. Sur Paris, la probabilité de franchir ce seuil culmine à 8 %, et seulement pour la journée du 6 septembre ; les médianes y oscillent entre 26 et 28 °C.

Météo-France annonce 28 °C à Paris, 29 °C à Rennes, 30 °C à Strasbourg et à Marseille, mais 34 °C à Lyon et des pointes locales à 36 °C dans le sud, avec un indice de confiance noté 4 sur 5.

La Chaîne météo évoque, de son côté, des maximales de 32 à 35 °C de la Nouvelle-Aquitaine à la vallée du Rhône. La chaleur, qui remonte d’Espagne et du Maghreb, s’installe sur le Sud-Ouest, gagne la vallée du Rhône, puis s’épuise avant la Loire. Un habitant de Rouen ou de Roubaix vivra, selon toute vraisemblance, une première semaine de septembre parfaitement ordinaire.

Pas une sixième canicule, mais peut-être une quatrième

L’expression sixième canicule circule depuis l’annonce de cet épisode, mais elle ne correspond pas au décompte officiel de Météo-France. L’organisme a recensé trois vagues de chaleur nationales en 2026 : quatorze jours en juin, seize jours en juillet, puis vingt-deux jours à partir de la fin juillet, correspondant respectivement aux 52e, 53e et 54e vagues recensées depuis 1947.

Le décompte à cinq ou six qui circule ailleurs provient de méthodes différentes, intégrant des épisodes régionaux ou des seuils moins stricts. Selon le critère officiel, l’épisode qui se dessine début septembre serait la quatrième vague de chaleur nationale de l’année, pas la sixième.

En France, la canicule répond à une définition précise : les indicateurs biométéorologiques, qui combinent minimales et maximales moyennées sur trois jours, doivent atteindre des seuils propres à chaque département pendant trois jours et trois nuits consécutifs. Des après-midi chaudes isolées ne suffisent jamais à la caractériser.

À Toulouse, la probabilité d’une nuit à 20 °C ou plus atteint 55 % le 5 septembre, 90 % le 6 et 82 % le 7, contre moins de 50 % deux jours plus tôt dans les mêmes projections. La médiane y reste au-dessus de 32 °C du 3 au 7 septembre, cinq jours d’affilée, réunissant journées chaudes, nuits chaudes et séquence longue dans le scénario central, ce qui n’était pas le cas une semaine auparavant.

Ce lundi 31 août, le temps reste instable, dans la continuité des perturbations qui ont marqué la fin du mois. Le bulletin de vigilance diffusé la veille à 16 heures ne compte aucun département en orange et seulement vingt-quatre en jaune.

Les maximales du 31 août au 2 septembre resteront comprises entre 20 et 29 °C sur les grandes villes suivies, avec des nuits encore fraîches. La bascule doit se jouer à partir du mercredi 2 et surtout du jeudi 3 septembre, coïncidant avec un possible retour du blocage anticyclonique.

La Chaîne météo rappelle toutefois que si le retour des fortes chaleurs est désormais établi pour la fin de la semaine, la durée et l’intensité de cet épisode présentent encore peu de fiabilité.