Allemagne : après un sursaut début 2025, la croissance replonge au deuxième trimestre

Le 22 août 2025, l’office fédéral de la statistique Destatis a confirmé que le produit intérieur brut (PIB) allemand s’était contracté de 0,3 % au deuxième trimestre. Ce mauvais chiffre s’inscrit dans une trajectoire plus longue, faite de rechutes successives depuis début 2024. Droits de douane américains, consommation intérieure morose et industrie en panne : l’économie allemande est entrée dans une zone de turbulences dont elle peine à sortir.

Croissance allemande : le faux espoir du T1 2025

L’année 2024 a marqué un tournant. Après un repli de 0,7 % en 2023, l’Allemagne espérait un rebond. Mais le scénario s’est inversé. Le pays a terminé l’année sur une contraction de 0,5 %, selon Destatis. Le quatrième trimestre illustre cette faiblesse : le PIB s’est replié de –0,2 % par rapport au trimestre précédent. Industrie en recul, construction en crise et consommation privée atone ont confirmé que l’économie la plus puissante de la zone euro perdait de sa vigueur.

Le premier trimestre 2025 a semblé offrir un répit. Destatis a finalement retenu une croissance de +0,4 %, une révision à la hausse par rapport à l’estimation initiale de +0,2 %. Ce rebond a donné l’impression que l’Allemagne sortait enfin de l’ornière.

Mais ce dynamisme avait des causes temporaires. De nombreuses entreprises, notamment dans l’automobile, ont multiplié leurs expéditions vers les États-Unis avant l’entrée en vigueur de nouveaux droits de douane américains de 10 % en avril. Comme l’a souligné l’agence AP, cette vague d’exportations a dopé artificiellement l’activité, sans refléter une véritable amélioration structurelle.

Printemps 2025 : retour brutal à la réalité pour l’Allemagne

Dès le deuxième trimestre, l’économie a replongé. Le PIB a reculé de –0,3 %, soit trois fois plus que la première estimation. Les exportations ont chuté de 0,6 % en volume, et les ventes vers les États-Unis ont reculé de 2,1 % en juin, leur plus bas niveau depuis trois ans selon le Wall Street Journal.

Dans le même temps, la production industrielle a reculé de 0,3 %. Les dépenses en équipements se sont effondrées de 1,9 %, et la construction de 2,1 %. Même la consommation privée n’a progressé que de 0,1 à 0,3 %, un rythme trop faible pour soutenir la croissance. Seuls les services ont affiché une hausse de 1,4 %, mais cet élan reste insuffisant.

Une crise qui s’installe dans la première économie européenne

En dix trimestres, l’économie allemande a enregistré six reculs. Après –0,7 % en 2023, –0,5 % en 2024, un bref rebond au premier trimestre 2025, puis une rechute, la tendance est désormais claire : l’Allemagne est enfermée dans un cycle de stagnation et de contraction.

Face à ce constat, Berlin prépare un plan massif de soutien pour moderniser les infrastructures et accompagner la transition énergétique. Mais ses effets ne se feront sentir qu’à partir de 2026. En attendant, l’Allemagne, longtemps considérée comme la locomotive de l’Europe, donne l’image d’un moteur grippé, ralenti à la fois par les tensions commerciales et par ses propres fragilités internes.