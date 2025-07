Rentrée scolaire 2025 : l’allocation de rentrée scolaire revalorisée, qui peut en bénéficier cette année ?

Le 1ᵉʳ avril 2025, l’allocation de rentrée scolaire (ARS) a été revalorisée pour accompagner la hausse des prix. Cette mesure, appliquée par la Caisse d’allocations familiales (CAF) et la Mutualité sociale agricole (MSA), concerne plus de trois millions de foyers en France. Alors que la rentrée scolaire approche, il est temps de faire le point sur les conditions d’éligibilité, les nouveaux montants et les démarches à effectuer.

Des montants revalorisés pour répondre à l’inflation

L’allocation de rentrée scolaire 2025 a connu une augmentation de 1,7 %, appliquée depuis le 1ᵉʳ avril. Ce coup de pouce vise à ajuster l’aide au coût de la vie, notamment face à la hausse des fournitures scolaires. Les nouveaux montants versés cet été sont donc les suivants :

423,48 euros pour un enfant âgé de 6 à 10 ans ;

446,85 euros pour un enfant de 11 à 14 ans ;

462,33 euros pour un enfant entre 15 et 18 ans.

Selon les informations officielles publiées sur Service-public.fr, cette revalorisation est automatique pour les familles déjà allocataires remplissant les conditions.

Qui peut bénéficier de l’ARS en 2025 ?

Pour percevoir l’allocation, il faut remplir plusieurs critères :

Avoir au moins un enfant scolarisé âgé de 6 à 18 ans , inscrit dans un établissement reconnu (école, collège, lycée, apprentissage ou structure spécialisée).

, inscrit dans un établissement reconnu (école, collège, lycée, apprentissage ou structure spécialisée). Respecter les plafonds de revenus définis pour l’année 2025 (revenus de l’année 2023 pris en compte).

Les plafonds de ressources sont les suivants :

1 enfant à charge : 28 444 euros ;

2 enfants : 35 008 euros ;

3 enfants : 41 572 euros ;

4 enfants : 48 136 euros ;

par enfant supplémentaire : ajouter 6 564 euros.

Quelles démarches à suivre selon l’âge de l’enfant ?

Les modalités d’obtention dépendent de l’âge de l’enfant :

Pour les 6 à 15 ans, le versement est automatique si l’enfant est déclaré sur le dossier CAF/MSA.

Pour les moins de 6 ans en CP, il faut transmettre un certificat de scolarité.

Pour les 16 à 18 ans, une déclaration sur l’honneur de scolarisation ou d’apprentissage est requise.

À noter que cette déclaration doit être transmise directement depuis l’espace personnel du site caf.fr ou msa.fr, selon la caisse de rattachement.

Dates de versement prévues pour l’été 2025

Le versement de l’ARS aura lieu autour de la mi-août, comme chaque année. En 2025, la date exacte a été fixée au 20 août en métropole, selon L’Indépendant, dans son article du 26 juin 2025. À La Réunion, ce versement interviendra dès le 6 août, afin de tenir compte du calendrier scolaire spécifique à l’île.

Spécificités : séparation, placements, familles nombreuses

L’ARS est versée à un seul parent, même en cas de garde alternée. « C’est celui qui en fait la demande le premier qui perçoit cette aide financière », précise Le Journal des Femmes, 26 juin 2025. En cas de placement de l’enfant décidé par un juge, l’allocation est bloquée sur un compte de la Caisse des dépôts, récupérable à la majorité de l’enfant.

Les familles nombreuses, souvent au seuil de l’éligibilité, doivent penser à recalculer leurs droits via le simulateur officiel disponible sur Service-public.fr.