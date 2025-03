Une maison à 8 500 € ? Amazon bouscule l’immobilier avec cette mini-maison révolutionnaire

Amazon révolutionne l’immobilier avec une mini-maison préfabriquée à partir de 8500€ dollars, alliant design moderne et praticité. Compacte et extensible, elle offre des équipements complets et une installation rapide, idéale comme logement principal, bureau ou hébergement touristique. Une solution abordable et écologique qui redéfinit les standards du marché immobilier.