Utilitaire : un aménagement en fonction des besoins

Un espace de rangement optimisé



Les objets parfois lourds que transporte le fourgon peuvent abîmer les parois. Pour les protéger des chocs et des rayures, il convient d’abord de les revêtir d’un habillage utilitaire .



Par ailleurs, les outils et de petites pièces sont rangés dans des tiroirs sécurisés. Ces équipements coulissants comportent différents compartiments, qui permettent de mieux organiser le rangement. Ils s’ouvrent entièrement et sont accessibles dès l’ouverture des portes arrière, sans qu’il soit nécessaire de monter dans le véhicule.



Quant aux bacs de rangement de l’ étagère utilitaire , ils permettent d’installer une partie du matériel et des outils. Doté d’un système de cale efficace, cet équipement métallique est bien maintenu durant le transport.



Un utilitaire pour ses loisirs



Nul besoin d’une caravane ou d’un camping-car pour faire du caravaning. Un véhicule utilitaire peut très bien faire l’affaire. À condition de lui faire subir quelques aménagements.



Il convient d’abord de démonter les éléments qui servaient au transport de marchandises ou de matériel. Ceci fait, nettoyez le véhicule à fond.



Certains travaux nécessitent ensuite des talents de bricoleur. En effet, il faut isoler le véhicule, avec de laine de roche ou une mousse spécifique par exemple, puis procéder à la mise en place du circuit électrique et de la plomberie.



Quant à l’installation intérieure proprement dite, elle requiert tout autant de dextérité. Le plan d’aménagement devra notamment prévoir l’emplacement des couchettes, d’une cuisine pratique et d’espaces de rangement commodes.



Une extension du véhicule



Que faire si votre aptitude au bricolage est limitée ? Dans ce cas, vous pouvez quand même partir en vacances au volant de votre utilitaire, mais en l’utilisant autrement.



En effet, le vaste espace de rangement qu’il procure peut servir à l’installation de vos bagages. La place disponible vous permet d’en emporter bien plus que si vous partiez en voiture.



Et vous pourrez dormir, non pas à l’intérieur mais au-dessus de la camionnette. Pour peu que le véhicule soit équipé des barres d’appui nécessaires, une tente spécifique peut en effet se fixer sur le toit.



Elle offre un espace de couchage surélevé, qui protège de l’humidité et des insectes. Et il est généralement conçu pour éviter le contact direct avec le toit.